Haags Galliërsdorpje van Asterix en Obelix wordt eindelijk aangepakt

Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) op vragen van raadslid William de Blok van Hart voor Den Haag. Begin vorig jaar leek het erop dat spoedig zou worden begonnen met het ambitieuze project. De eigenaar van de panden diende toen een bouwvergunning in en de nog zittende huurders – zoals de bekende broodjeszaak Otten – moesten hun zaak verlaten.

De nieuwbouw aan de Gedempte Gracht in Den Haag. | Beeld: MVDS Architecture

Maar de welstandscommissie ging niet akkoord met de plannen. Uit een advies van begin 2019 blijkt dat de ontwerpen van dat moment moeten worden aangepast. De nieuwe panden zouden onvoldoende lijken op wat er nu staat. Dat is nodig gezien de 'zeer prominente plek in het beschermd stadsgezicht'. De commissie: 'Gezien het cultuurhistorisch belang van het plan, dient het plan zeer zorgvuldig en met gevoel voor de historische context verder uitgewerkt te worden'.

Goedkeuring

In april dit jaar komt er een aangepast plan, maar ook dat kan niet op goedkeuring van de welstandscommissie rekenen. Na weer een paar wijzigingen komt er in juli dan eindelijk wel goedkeuring. Nu wordt, aldus Revis, eind dit jaar waarschijnlijk begonnen met de sloop en nieuwbouw.

Het gaat om een project op de hoek van het Spui en de Gedempte Gracht. De panden hier zijn het laatste deel van de oorspronkelijke stad. Er omheen staat allemaal nieuwbouw: de Markthof, de bioscoop, het Spuimarkt-complex en het stadhuis. Maar de panden zijn in verval geraakt. 'Dit historische stukje Den Haag in het hart van de stad steekt qua bouwkundige uitstraling schril af tegen de (nieuwe) ontwikkelingen in de directe omgeving,’ aldus de gemeente eerder.

Strikte voorwaarden

Vandaar dat de gemeente onder strikte voorwaarden wilde meewerken aan de plannen van de eigenaar, de Stichting Levi Lassen. De bedoeling is dat de panden aan het Spui worden gerestaureerd. Aan de kant van de Gedempte Gracht en op een binnenterrein met uitzicht op de Nieuwe Kerk, komt nieuwbouw. Hierin komen negentien woningen en er is plek voor horeca en winkels.

Een deel van de negen panden werd vermoedelijk al in eind veertiende, begin vijftiende eeuw gebouwd. Ze staan in ieder geval ook op een kaart van 1681 van het centrum van Den Haag. In de loop van de jaren is er vlakbij wel enorm veel veranderd. 'Als het Galliërsdorpje van Asterix en Obelix bleven de oude panden op de hoek van de Gedempte Gracht en het Spui heldhaftig overeind', staat in een nota van de gemeente over het gebiedje.