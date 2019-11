Gedupeerden brand Lisse pakken draad weer op: 'Alleen nog een hoop as, maar we gaan door'

Regen komt neer op de laatste resten brandafval. Een graafmachine rijdt rond en mannen in gele pakken ruimen asbestresten op.

Maarten wijst naar de plek waar zijn bedrijf stond. 'Nu is het alleen nog een hoop as en wat verbrande machines.'

Ongeluk tijdens rit naar brand

Op 1 oktober woedt er een grote brand in een bedrijfsloods aan de Akervoorderlaan, de vlammen slaan al snel uit het pand. Maarten krijgt die avond een telefoontje dat zijn bedrijf - Gerven Mechanisatie - in brand staat. Hij springt gelijk in zijn auto en rijdt in de stromende regen naar Lisse. 'Het regende zo onwijs hard en er waren werkzaamheden, mijn auto begon opeens te spinnen.'

Zijn auto belandt volledig in de kreukels langs de snelweg. Zelf heeft hij gelukkig niets, maar van zijn auto is weinig meer over. 'Soms heb je van die avonden die je beter kunt vergeten.' Via een lift komt hij uiteindelijk in Lisse aan, waar hij het vuur uit het pand ziet komen. 'Er gaat op zo’n moment van alles door je hoofd. Het is een beetje je kind. En alles is weg, dus het is emotioneel.'

'Moet ik eigenlijk wel door?'

De dag erna ziet Maarten wat er nog van zijn bedrijf over is. 'Totale vernietiging, alles is tot de grond afgebrand. Je kijkt naar de verbrande resten van wat je hebt opgebouwd en dan denk je: moet ik eigenlijk wel door?' Toch besluit hij al snel om verder te gaan. 'Veel mensen steunen me: klanten, leveranciers... Dat geeft je energie. Ik heb altijd energie uitgestraald en die komt nu op een bepaalde manier weer terug. Daardoor denk je: ik ga door, ik ga ervoor.'

Het mechanisatiebedrijf mag zich tijdelijk in een schuur van een kweker vestigen en pakt de draad langzaam weer op. 'We zijn nu anderhalve maand verder. Vandaag wordt de eerste machine die we zelf hebben gebouwd, weer afgeleverd. Dus uiteindelijk vind ik dat het heel snel gaat. We kijken niet meer achteruit, alleen maar vooruit.'

‘Nog steeds bezig met verwerking’

Ook Annemarieke Langeveld-Hijkoop en haar gezin maakten de brand van dichtbij mee. De brandweer wist hun huis te behouden, maar het deel van de loods dat ze gebruikten, is verwoest. 'Je realiseert je nu pas wat je allemaal kwijt bent', zegt ze. 'Al ben ik ook nog steeds dankbaar dat ons huis er nog staat.'

Ze is blij dat het afgebrande gebouw inmiddels grotendeels is afgebroken. 'Het was een triest gezicht.' De brand heeft veel indruk gemaakt op haar en haar gezin. 'We zijn nog steeds bezig met de verwerking. Als het hard waait, regent of iemand steekt vuurwerk af, dan zitten we rechtop. Gelukkig slapen we wel weer allemaal redelijk.'

Oorzaak

De politie heeft inmiddels het onderzoek naar de brand gesloten. 'Het was mogelijk een technische oorzaak', zegt een woordvoerder. 'We hebben het niet met zekerheid kunnen achterhalen, maar we gaan niet uit van opzet. Daar zijn geen aanwijzingen voor.'

