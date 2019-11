Den Haag verwacht geen onrust door Pim Fortuyn te eren met straatnaam

Een straatnaam in Den Haag vernoemen naar Pim Fortuyn? Dat is geen goed idee, vindt NIDA in de Haagse gemeenteraad. Volgens die partij is er 'controverse' rond de vermoorde politicus. En zou er zelfs 'maatschappelijke onrust' en 'ongenoegen' kunnen ontstaan op het moment dat het straatnaambordje ook daadwerkelijk wordt onthuld.

Toch zet het stadsbestuur de plannen om een straat te vernoemen naar de politicus door. 'Politici hebben veelal uitgesproken meningen en standpunten en roepen daarmee soms weerstand op', aldus het college van burgemeester en wethouders in antwoorden op vragen van raadslid Adeel Mahmood van NIDA.

Afgelopen zomer werd duidelijk dat de vermoorde politicus waarschijnlijk wordt geëerd met een straatnaam in Den Haag. Pim Fortuyn komt op de lijst 'te vernoemen' personen. Dat wil niet zeggen dat de straat er ook direct komt, want er zijn nog meer genomineerden. De mensen die al vrij snel een eigen straat krijgen, zijn astronauten Wubbo Ockels en Sally Ride. Zij krijgen een eigen straat in een nieuwbouwproject op de Binckhorst. In Loosduinen worden straten vernoemd naar een paar gravinnen, een graaf en een keizer.

Uitspraken

Toch zorgde de mogelijke Pim Fortuynstraat, -gracht of -weg voor onrust bij NIDA. Die partij herinnert het stadsbestuur aan een paar uitspraken van de voormalig voorman van de LPF. 'Als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen, dan zou ik gewoon zeggen: er komt geen islamiet meer binnen! Maar dat kan ik niet rond krijgen. De islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur.' En: 'Christelijke inwoners in Nederland, zoals op de Veluwe, hebben moreel meer rechten dan islamitische nieuwkomers, omdat christenen al eeuwenlang hebben bijgedragen aan de opbouw van ons land.'

Die citaten zijn voor het college echter geen reden om hem niet te eren. 'Pim Fortuyn was een spraakmakend columnist, schrijver, hoogleraar en politicus, die vanwege zijn politieke standpunten is vermoord. Dit is de aanleiding geweest om Pim Fortuyn te plaatsen op de lijst te vernoemen personen in Den Haag.'

Controversiële politicus

Het stadsbestuur vindt ook niet dat de gemeenteraad had moeten worden 'meegenomen' in de keuze om een straatnaam te vernoemen naar een, aldus NIDA, 'controversiële' politicus als Pim Fortuyn. 'Het college is bevoegd voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe te kennen', stellen burgemeester en wethouders dat ook 'geen maatschappelijke onrust en ongenoegen' verwacht.

NIDA doet ook nog wat suggesties om straatnamen te vernoemen naar bijvoorbeeld Surinaamse, Curaçaose, Javaanse en Molukse vrijheidsstrijdsters. Maar dat gaat niet gebeuren. 'Het college heeft reeds in het verleden straatnamen naar historische verzetsleiders uit de voormalige Nederlandse koloniën vernoemd, zoals Tula, Humphry Norbert Rijk van Ommeren, Harry (Harti) Rijk van Ommeren, Lodewijk Hendrik (Henk) Rijk van Ommeren en Frank Rijk van Ommeren.'