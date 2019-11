Gratis voetzorg voor Haagse daklozen: 'Het is fantastisch werk'

Een rij is het nog net niet, maar druk is het wel in de centrale hal van de dagopvang van het Leger des Heils aan de Wagenstraat in Den Haag. Buiten regent het, binnen spelen een tiental daklozen een potje bingo. De rest wacht op het voetenspreekuur dat vandaag wordt gehouden. Voor het eerst worden voeten van daklozen voor de winter door de specialisten gezien.

'Ik kwam via internet een berichtje tegen over een orthopeed in Amerika, die een keer per jaar voetenzorg leverde aan daklozen', vertelt orthopedisch chirurg Wilbert van Laar. 'Toen ik dat berichtje las, dacht ik meteen: dit moeten wij eigenlijk ook gewoon doen.' Een belletje met het Leger des Heils in Den Haag verder en de specialisten konden aan de slag.

Naast Van Laar werken ook een wondarts, een pedicure en een orthopedisch schoenmaker mee aan het eenmalige voetenspreekuur. Eeltplekken worden verwijderd, de stand van de voeten gecontroleerd en waar nodig steunzolen of nieuwe schoenen aangemeten. Na een proef dit voorjaar, krijgt dit tweede spreekuur volgend jaar zeker een vervolg.

'Het is fantastisch werk. En wat zou het mooi zijn als we hier een maandelijks terugkerend iets van kunnen maken', zegt Van Laar. Hij en zijn collega's doen alles in eigen tijd en de wens is dat ook andere specialisten aansluiten bij dit initiatief. 'Als we allemaal hier een middagje kunnen zitten dan denk ik dat we heel veel kunnen betekenen voor de daklozen.'

LEES OOK: Den Haag breidt winteropvang daklozen uit: 'Tekort nog niet opgelost'