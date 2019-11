Man die Gitta (27) doodreed in Australië krijgt elf jaar cel

De man die op 12 augustus 2018 Gitta Scheenhouwer uit Den Haag doodreed in Melbourne is veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar. Scheenhouwer was afgestudeerd aan de TU Delft en woonde net met haar vriend in Australië toen ze werd aangereden. 'De samenleving moet zoveel mogelijk tegen u worden beschermd', zo motiveerde de rechtbank de uitspraak.

De 28-jarige Michael Panayides die het ongeluk veroorzaakte heeft bekend de Nederlandse te hebben aangereden. Hij reed zeker 80 kilometer per uur in een gestolen auto toen hij Gitta raakte. Dit was twee keer zo hard als op die weg was toegestaan. Volgens de autoriteiten van Panayides tijdens het ongeluk onder invloed van heroïne en was hij op weg naar zijn drugsdealer. Na het ongeluk pakte hij een rugtas uit de auto en vluchtte hij te voet in plaats van hulp aan Gitta te verlenen.

Het ging mis toen hij een auto probeerde in te halen. Panayides verloor de macht over het stuur, kwam op het fietspad terecht en raakte Gitta Scheenhouwer toen hij over de kop sloeg. De man vluchtte kort na het ongeluk en werd twee dagen later opgepakt. Gitta overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Gewapende overvallen

De rechter oordeelde dat er sprake was van 'nalatig, verwijtbaar rijgedrag voortkomend uit de flagrante minachting voor het leven en de veiligheid van anderen op de weg'. Omdat de dader schuld heeft bekend pakte de straf iets lager uit, want de rechter had eerder al aangegeven dat Panayides een levenslange straf boven het hoofd hing.

De rechter hield het nu bij een straf van elf jaar, waarbij Panayides na 8,5 jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Na zijn straf mag hij van de rechter ook twintig jaar niet meer autorijden. De straf pakt mede zo hoog uit omdat de Australische man eerder is veroordeeld voor vier gewapende overvallen.

Indrukwekkende slachtofferverklaringen

Volgens de Australische media was de familie van Gitta aanwezig in de rechtbank om de uitspraak aan te horen. Tijdens de hoorzitting eerder deze maand heeft onder meer haar vriend zijn verhaal verteld. De rechter noemde de slachtofferverklaringen 'indrukwekkend' vanwege de positiviteit. 'Er was geen enkele oproep tot vergelding of wraak. Het waren gepaste, intelligente verklaringen die het effect van deze misdrijven beschreven.'

