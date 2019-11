Honderden Haagse bijstandsgerechtigden aan het werk in de zorg

In de komende jaren worden 750 Hagenaars die nu nog in de bijstand zitten, voorbereid op een betaalde baan in de Haagse zorg. Wethouder Bert van Alphen (werk en inkomen) tekende hiervoor donderdag een overeenkomst met brancheorganisaties, opleidingsinstituten en vakbonden, een zogenaamde sectordeal.

De overeenkomst bestaat onder andere uit 28 werkakkoorden met werkgevers in de zorg. Samen zijn zij meteen goed voor 750 betaalde banen. Daarnaast voorziet het akkoord in 680 werkontwikkelplekken, opleidingen met baangarantie, en 500 zogenoemde werkfittrajecten. Daarin leren kandidaten vak- en werknemersvaardigheden en worden mogelijke belemmeringen, zoals schulden, beheersbaar gemaakt.

De aanpak om bijstandsgerechtigden in samenwerking met werkgevers aan werk of een opleiding te helpen maakt deel uit van het Werkoffensief +500. 'En in de Haagse zorg doen wij dat op alle niveaus', zegt Van Alphen, die de overeenkomst donderdag tekende bij de Haagse thuiszorgorganisatie RoyaalThuis. 'Zo zien we ook enorme kansen voor mensen zonder startkwalificatie. Een baan als huiskamerassistent bijvoorbeeld richt zich nadrukkelijk op het welzijn van zorgbehoevenden; dat varieert van licht schoonmaakwerk, een praatje en spelletje tot toezicht op voeding en aanspreekpunt zijn voor familie.'

Zorg Werkt Academie

Een belangrijk onderdeel van de deal wordt de nieuwe Zorg Werkt Academie, die in het eerste kwartaal van 2020 officieel moet worden geopend op een nog nader te bepalen locatie. Gemeente, werkgevers, brancheorganisaties en opleiders gaan hierin samenwerken. Doel is in eerste instantie om mensen op mbo 1-niveau (of lager) op te leiden tot thuiswerkbegeleider of huiskamerassistent in de zorg.

