Spakenburg koopt VVSB-trainer Eric Meijers per direct weg

Voetbalcoach Eric Meijers ruilt VVSB per direct in voor tweededivisionist Spakenburg. Dit meldt VVSB aan Omroep West. Meijers was iets langer dan een jaar de eindverantwoordelijke bij de club uit Noordwijkerhout. De derdedivisionist ontvangt een afkoopsom voor de trainer. Over de hoogte van het bedrag doet VVSB geen mededeling.

Bij Spakenburg volgt Meijers John de Wolf op. De Wolf werd onlangs assistent-trainer van Hagenaar Dick Advocaat bij Feyenoord. Het is nog onbekend wie er zaterdag bij VVSB op de bank zit als de club het in eigen huis opneemt tegen GOES. De Noordwijkerhouters staan zesde in de competitie.

Meijers kwam vorig jaar november aan het roer te staan bij VVSB. Dat was toen de club roemloos op de laatste plaats stond in de tweede divisie. Onder de leiding van Meijers werd rechtstreekse degradatie voorkomen. Wel verloor de club in de nacompetitie na verlenging van Quick Boys. Door die nederlaag speelt VVSB dit seizoen in de derde divisie.

'Kutkeeper'

De Nijmeegse trainer werd eerder bekend van de uitspraken 'kutkeeper' en 'kutkrant' in de documentaire 'Voetbal is Oorlog'. Deze uitspraken deed hij als trainer van Achilles '29. Met de club uit Groesbeek werd hij in 2012 algeheel amateurkampioen.

We publiceren zo snel mogelijk een interview met Meijers

LEES OOK: Boadu bij Oranje: 'Het Cars Jeans Stadion geeft mij vleugels