Wasvrouw (80) van voetbalclub ARC overleden: 'Duizenden pakken wasmiddel gingen er doorheen'

'Er zijn duizenden pakken wasmiddel doorheen gegaan', sprak Lemy van Oostrom-van Huizen vier jaar geleden in de presentatiegids van ARC. Meer dan een kwart eeuw was ze met haar man Willem nauwelijks weg te denken bij het eerste elftal van de Alphense voetbalclub. Hij als materiaalman, zij als wasvrouw. Afgelopen dinsdag overleed Lemy plotseling op 80-jarige leeftijd.

Vanaf begin jaren 80 vergezelde het echtpaar Van Oostrom de hoofdmacht van ARC bij alle uit- en thuisduels. 'Na een gewonnen wedstrijd maakten zij de flesjes bier en fris open', vertelt wedstrijdsecretaris en oer-ARC’er Nick Bouman. 'Thuis hadden ze twee wasmachines en zeven of acht waslijnen vol met voetbalkleren. Hun huis ademde ARC.'

Mark Evers omschrijft Lemy als een vrouw met het hart op de tong. 'Ik wist niet dat ze al 80 was', erkent de huidige hoofdcoach van ARC, die naar eigen zeggen een bijzondere band met haar had. 'Het is wel even schrikken. Lemy en Willem zaten bijna aan elkaar vastgebonden. Ze hebben een hoop betekend voor ARC, die twee hebben hun ziel en zaligheid aan de club verleend.'

Recht voor zijn raap

'Een heel spontane vrouw', noemt Niek Oosterlee haar. De oud-speler van ARC maakte het succesvolle tijdperk mee, waarin de club vorige eeuw onder meer kampioen werd op het hoogste amateurniveau. Hij werd in zijn tienerjaren zelfs nog door Willem en Lemy naar de regionale jeugdselectie gebracht, zoals dat bijvoorbeeld ook gold voor zijn broers Ard en Rini en ex-international Joop Lankhaar.

Oosterlee, tegenwoordig trainer van tweededivisionist GVVV, herinnert zich dat ze 'goudeerlijk' was. 'Wat je zag, kreeg je. Ze was recht voor zijn raap en had geen dubbele bodem. Zij en Willem waren echt een twee-eenheid. Ze hebben echt heel veel gedaan voor de club.' Worsten verkopen bij wedstrijden, de kantine schoonmaken en loten aan de man brengen; ze deden het allemaal.

Koninklijke onderscheiding

In 2014 kregen Lemy en Willem van Oostrom een koninklijke onderscheiding. Samen met onder anderen clubgenoot Joop Timmer en voormalig Studio Alphen-sportverslaggever Teun Klos werden ze voor hun vrijwilligerswerk in het zonnetje gezet met een lintje als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Twee jaar terug nam het stel afscheid van ARC 1. Als dank voor hun jarenlange trouwe dienst kregen ze van de club een driedaags reisje naar een kerstmarkt in Duitsland aangeboden. 'Lemy heeft vrijwilligerswerk een gezicht gegeven', vindt Bouman. 'Ze was een markante verschijning en had een hart van goud. We zullen haar enorm gaan missen.' Evers: 'We mogen haar en Willem niet vergeten.'

Afscheidsdienst

Afgelopen dinsdagavond is Lemy, die ARC in juni nog naar de hoofdklasse zag promoveren, na een kort ziekbed overleden. Aankomende maandagmiddag (14.00 uur) wordt een afscheidsdienst voor haar gehouden in het Alphense uitvaarcentrum aan de Verlengde Aarkade. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

