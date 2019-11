Wethouder Revis: 'Den Haag zit opgesloten in de stikstofcrisis'

'De plannen om jaarlijks duizenden woningen te bouwen liggen klaar, maar kunnen niet worden uitgevoerd als we geen ruimte krijgen op het gebied van stikstof.' Dat zegt wethouder Boudewijn Revis tegen de NOS. Den Haag is daarbij afhankelijk van het Rijk. 'Wij kunnen eigenlijk geen lokale maatregelen nemen die ervoor zorgen dat een bouwproject door kan gaan.'

Hij reageert daarmee op deze week gepresenteerde maatregelen van het kabinet om de stikstofcrisis te lijf te gaan. Den Haag heeft het wat de stikstofcrisis betreft, niet getroffen. De stad is omringd door groen en heeft met het Westduinpark zelfs een Natura 2000 binnen de stadsgrenzen. De stikstofnorm voor deze natuurgebieden is erg hoog. Dat betekent dat er in de omgeving van de gebieden weinig stikstof mag worden uitgestoten. Dat is problematisch voor de bouwplannen van de stad.

'We willen bouwen en dat doen we in het centrum van de stad. Daar moeten we ieder jaar opnieuw 4.000 tot 5.000 woningen toevoegen willen we de komende vijftien jaar genoeg woningen bouwen. Alle plannen liggen klaar maar die kunnen niet doorgaan als we geen ruimte krijgen op het gebied van stikstof', aldus de wethouder tegen de NOS.

Den Haag is opgesloten

De mogelijkheden voor Den Haag zelf om maatregelen te nemen om de uitstoot van stikstof te beperken zijn volgens Revis gelimiteerd. 'Den Haag is opgesloten. We rijden al bij alle snelwegen rond Den Haag voor het grootste gedeelte van de dag 100 kilometer per uur, er zijn geen megastallen in de buurt die we kunnen sluiten en er is geen industrie. We moeten het echt hebben van nationale maatregelen om ons de ruimte te geven om te bouwen.'

Daarnaast komt de stikstof die in de natuurgebieden terechtkomt niet alleen uit Den Haag. 'Alle stikstof die uitgestoten wordt op zee en om de stad heen tot en met bouwprojecten in Rotterdam toe, beïnvloeden dit gebied.'

Veel grote maatregelen

Volgens Revis zijn er 'veel grote maatregelen nodig om de natuur hier zo te beschermen dat er weer gebouwd kan worden'. Het pakket maatregelen dat de regering deze week aankondigde noemt hij een eerste stap, 'maar er moet nog veel meer gebeuren'.

LEES OOK: 'Er moet nog een hoop gebeuren om de stikstofcrisis op te lossen'