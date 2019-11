Club Magnum blijft voorlopig gesloten na uitspraak rechter

Club Magnum blijft voorlopig dicht. Het besluit van de gemeente Zoetermeer om de club voor zes maanden te sluiten na een schietincident in september is volgens de rechter rechtmatig genomen. Wel loopt er nog een bezwaar van de eigenaar waar burgemeester Aptroot een beslissing over moet nemen.

Club Magnum werd vrijdagmorgen 13 september beschoten. De politie trof achttien kogelhulzen aan, waarna burgemeester Aptroot besloot de club te sluiten. In eerste instantie voor twee weken, maar dit werd al snel verlengd tot een half jaar. Tot grote frustratie van eigenaar Alper Bulduk. 'U triggert mensen die mijn zaak dicht willen hebben om steeds aanslagen te plegen', reageerde hij na het schietincident.

Bulduk stelde dan ook bezwaar in tegen de beslissing van burgemeester Aptroot. Ook stapte de eigenaar van Club Magnum naar de rechter. In een kort geding eiste hij dat zijn uitgaansgelegenheid open mag zolang de burgemeester nog geen beslissing heeft genomen op het bezwaarschrift. Dit verzoek is donderdagmiddag door de rechter afgewezen, zo blijkt uit een brief van de burgemeester aan de gemeenteraad.

Advies

In de brief schrijft Aptroot dat de rechter vindt dat het besluit om Club Magnum voor een half jaar te sluiten rechtmatig genomen is. Hierdoor moet de club dichtblijven tot de burgemeester een beslissing over het bezwaar heeft genomen. De commissie Bezwaarschriften moet hierover nog advies uitbrengen. Daarna zal Aptroot een definitieve beslissing nemen. Uit de brief blijkt niet wanneer deze beslissing wordt verwacht.