Van de hoofdredactie: Dromen van Pact van Den Haag: wel Sint, geen angst

Misschien is dat nog wel het mooiste moment tijdens de intocht van de Sint op Scheveningen. De tientallen schepen en bootjes die de binnenkomst van de goedheiligman al buiten de haven begeleiden. Het blijft voor het oog van het grote publiek vaak verborgen, maar daar op zee - vlak voor onze kust - speelt zich een fascinerend tafereel af. Daar al zwaaien tientallen kinderen en hun ouders, opa's en oma's Sinterklaas en de pieten toe.

Ik kan het weten. De afgelopen acht jaar heb ik namelijk in de kajuit en op het dak van de Pakjesboot 070 mogen staan. Naast Sinterklaas. Ik mocht verslag doen op televisie en daarbij steevast de primeur horen hoe Sint zijn entree aankondigde bij 'meneer Rogier' in het Omroep West-programma UIT. Daarna mocht de Sint zijn zegetocht door de stad beleven.

Lachende kinderen

De verslaggever op de boot werd hoofdredacteur en blijft dit jaar op 't land. Omroep West en Den Haag FM zullen niettemin weer uitgebreid verslag doen van voet-aan-wal tot, wanneer het al donker is, de laatste meters van Sinterklaas in de Haagse binnenstad. Een grote crew brengt voor elkaar dat we dit live op televisie en online kunnen brengen. En natuurlijk heeft 'meneer Rogier' ook morgenochtend op de radio weer als eerste contact met de Sint.

Sinterklaas die Scheveningen binnenvaart - we moeten er zuinig op zijn. Lachende kinderen, gelukzalig kijkende ouders en verzorgers, Sint en pieten die plezier beleven aan de laatste honderden meters op zee en door de haven: het is goud waard. Deze regio heeft met deze aankomst het grootste Sinterklaasevenement van Nederland en zou dat moeten koesteren.

Kippenvelmomenten

Tegen zoveel geluk - in weer en wind - kan niets op. En toch is er sinds een paar jaar constant gedonder over dit prachtevenement. Mensen als organisator Peter Boelhouwer zijn daar wel klaar mee. Je probeert voor iedereen een mooi feest te maken, maar je krijgt mailtjes en appjes van mensen die het feest willen verstoren en jouzelf en je gezin bedreigen. In de stad van Vrede en Recht zorgt de kleur van de pieten voor ophef en verdriet.

Het is goed om te realiseren dat de één tijdens de intocht van de Sint veel kippenvelmomenten heeft en dat de ander dat wellicht ook heeft - maar dan in negatieve zin. Het debat in de samenleving over de kleur van de pieten is springlevend en moet niet worden weggepoetst. Het grijpt mensen aan om pieten te zien die hen doet denken aan een afgrijselijk verleden.

Angst en beveiliging

Het leidt tot voor- en tegenstanders van Zwarte Piet die over elkaar heen buitelen. Met buitenproportionele en te veroordelen gevolgen. Heethoofden die ramen ingooien als de ene groep bijeenkomt. Demonstraties die tegenreacties oproepen. Ouders en kinderen die niet meer langs de route durven te staan. Uit angst dat voor- of tegenstanders van Zwarte Piet de openbare orde verstoren.

Voor de politie is het inmiddels een mega-evenement geworden met immense inzet. De hoofdredacteur van deze regionale omroep moet beveiligers inhuren, zodat zijn collega's veilig kunnen werken. En samen met de redactie moet de vraag worden beantwoord: wat doen we met deze kinderuitzending wanneer het uit de hand loopt?

Intocht van de Kerstman

Organisator Boelhouwer denkt op zijn verdrietigste momenten dat hij volgend jaar beter de intocht van de Kerstman kan organiseren dan die van Sinterklaas. Het draaiboek is er al. De hoofdredacteur veronderstelt: dit kan wel eens de laatste live-registratie van Sinterklaas in Den Haag worden.

Tegenover zoveel veiligheidsmaatregelen en -overleggen staat een droom. De droom dat de partijen het Pact van Den Haag sluiten en het grondrecht om te demonstreren - voor of tegen - voor even niet uitoefenen. Een adempauze. In die droom hebben we respect voor het grondrecht om te demonstreren en zie je tegelijkertijd dat het nationale debat over Zwarte Piet voor een dag verstomt. Bij voor- en tegenstanders.

Niet de laatste aflevering

Opdat een traditie, in welke kleur, vorm en aanpak dan ook, niet het loodje legt en morgen z'n laatste aflevering beleeft. Opdat er nog heel lang pieten in de kajuit mogen lopen en zwaaiend Sinterklaas vanaf de Pakjesboot begeleiden, kijkend naar lachende kindergezichten.

Dat het debat niet zaterdag tijdens de intocht wordt gevoerd, maar daarna weer. Het kan nog.

Henk Ruijl

