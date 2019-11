Kick Out Zwarte Piet gaat protesteren op de Koekamp

De actiegroep vindt demonstreren langs de route van de intocht niet meer veilig nadat vorige week voorstanders van Zwarte Piet een gebouw aanvielen waar KOZP aan het vergaderen was. Hierbij werden vijf mensen opgepakt. 'Met pijn in ons hart hebben wij besloten dat de demonstratie niet doorgaat', zegt El Maslouhi. 'Maar wij zijn verantwoordelijk. Wij organiseren de demonstratie. Kick Out Zwarte Piet Den Haag heeft de demonstratie aangemeld, dus we voelden de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de demonstranten.'

'Demonstreren betekent dat je op een zichtbare plek je mening kan uiten', vindt El Maslouhi. 'En dat is langs de sinterklaasintocht, want daar wordt gebruik gemaakt van een racistisch karikatuur: namelijk Zwarte Piet. Daar wordt de zwarte huid van mensen als kostuum gebruikt. Dus het liefst hadden we daar gestaan.'

De gemeente Den Haag bevestigt dat de plannen zijn aangepast en dat er met KOZP is gesproken over een andere een protestplek in de stad. Bij de intocht vorig jaar kreeg Kick Out Zwarte Piet een grasveld langs de intocht toegewezen om te demonstreren. De demonstranten waren het daar niet mee eens en kwamen niet opdagen. Later verschenen tientallen betogers bij het Malieveld. De ME voorkwam daar een confrontatie met voorstanders van Zwarte Piet.

Tips voor demonstranten

Op Facebook geeft de actiegroep een aantal tips aan demonstranten. 'KOZP werkt altijd volgens de principes van vreedzaam protest. Laat je dus niet verleiden om te reageren op provocatie, en spreek als het nodig is ook elkaar hierop aan. Kom niet alleen en ga ook niet alleen terug naar huis. Kleed je onopvallend aan en bedek je borden. Verberg je KOZP-shirt, -sweater, antiblackface kleding, buttons, enz. tot je op de locatie bent. Mocht je gearresteerd worden, bied dan geen verzet. Je kan bij de ordedienst een nummer van een advocaat krijgen. Zet dit nummer op je arm. Teken niets voordat de advocaat er is. Zij kan je het beste adviseren.'

Sinterklaas komt zaterdag om 11.00 uur aan op Scheveningen. Nadat hij ontvangen is door burgemeester Remkes gaat hij met een rijtoer door de stad. Rond 17.00 uur eindigt de rijtoer op het Plein.