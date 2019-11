Zorgen om vermiste Goiia (13): 'Je hoopt dat ze gewoon bij een vriendin is'

Afgelopen woensdag zou Goiia samen met een vriendinnetje vanuit het Sint-Maartenscollege in Voorburg naar huis zijn gefietst. Op de Laakkade zeiden de twee elkaar gedag en sindsdien ontbreekt ieder spoor van het 13-jarige meisje. De familie tast volledig in het duister. 'We hebben geen idee wat er gebeurd zou kunnen zijn, vertelt haar neef Angelo. 'Het is eigenlijk nog een beetje onwerkelijk. De afgelopen dagen zijn als een stroomversnelling aan ons voorbij gegaan.'

Angelo kent zijn nichtje goed. Hij spreekt haar regelmatig. 'Ik weet echt niet waar ze zou kunnen zijn. Je hoopt dat ze gewoon bij een vriendin is', zegt hij. Ook de vader van Goiia maakt zich grote zorgen. 'Ik heb nauw contact met de ouders van Goiia. Zij zijn ook vreselijk ongerust en aangeslagen', vertelt Angelo.

Flyers ophangen

Hoewel de politie met man en macht naar het meisje zoekt, is de familie zelf ook druk bezig met een zoekactie. 'De vader van Goiia is nu flyers door de hele stad aan het ophangen. Hij gaat dit ook doen in Amsterdam en in Rotterdam om het zoekgebied nog groter te maken', zegt Angelo. Zelf gaat hij ook meehelpen. 'Ik ga ook posters ophangen en mensen aanspreken. We moeten Goiia vinden.'