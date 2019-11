Haagse oud-wethouder Gerard van Otterloo (69) onverwachts overleden

Voormalig Haags wethouder Gerard van Otterloo is donderdagavond op 69-jarige leeftijd overleden. 'Hij was al enige tijd aan het kwakkelen met zijn gezondheid, maar toch kwam het trieste nieuws onverwacht', vertelt Joop ten Velden, met wie Van Otterloo jaren in de gemeenteraad zat. Van Otterloo was eind jaren tachtig wethouder van financiƫn.

'Een goede persoonlijkheid, bij wie je wist waar je aan toe was', zo omschrijft oud-wethouder van stadsvernieuwing Adri Duivesteijn, zijn collega. 'Hij speelde geen spelletjes, maar wilde zich met kracht inzetten voor dingen waar hij voor stond. We hadden een discours over het ontwerp van het nieuwe stadhuis. Beide wilden we dat het kwam op de plek waar het nu staat. Maar we wilden allebei een ander ontwerp. Hij dat van Rem Koolhaas en ik dat van Richard Meier (het ontwerp van Meier is het geworden red.).'

De ruzie over het ontwerp liep zo hoog op, dat de PvdA ingreep. Beide wethouders werden in 1989 aan de kant gezet. Dit verstoorde de verstandhouding tussen beide heren niet. 'We hadden een goede persoonlijke relatie', zegt Duijvesteijn. 'De laatste jaren heb ik hem meer persoonlijk meegemaakt. Toen ik te horen kreeg dat ik prostaatkanker had, was hij één van de eerste die persoonlijke belangstelling toonde. We waren allebei ziek.'

'Aardige zachte man'

De beeldvorming over de tijd van Van Otterloo als Haagse wethouder wordt mede gecreëerd door de perikelen rond het stadhuis. 'Hij heeft ook veel gedaan aan de vernieuwing van de Schilderswijk, Laak, Zeeheldenbuurt en andere wijken', meent Duivesteijn. 'Hij was vasthoudend. Als hij iets in zijn kop had, dan was hij er moeilijk van af te krijgen.'

'Het was een heel aardige, zachte man', beschrijft Ten Velde zijn collega bij de PvdA. 'Ik heb van 1974 tot 1982 met Gerard in de gemeenteraad gezeten. De fractie bestond toen uit twee kampen, met Gerard aan de ene kant en Adri Duivesteijn en ik in het andere kamp. Als dat niet was gebeurd dan waren we beste vrienden geworden, want we konden het altijd wel goed met elkaar vinden.'

'Dikke mik'

Na zijn vertrekt als wethouder stapte Van Otterloo uit de politiek en werd hij extern adviseur. De band tussen Van Otterloo en Ten Velde werd in die periode alleen maar sterker. Van Otterloo was de laatste jaren actief bij SOS Den Haag, een stichting die zich inzet voor het behoud van het stadsgezicht van Den Haag. Zo streed hij onder meer tegen Amare, het Cultuurcomplex dat toen nog Spuiforum heette.

Ten Velden hielp Van Otterloo hiermee. 'Af en toe spraken we met elkaar af om plannetjes te maken hoe we actie konden voeren tegen het Spuiforum. Dan was het altijd dikke mik. Ik fiets elke maandag bij hem door de straat en dan denk ik altijd dat ik weer eens bij hem langs moet gaan, maar dat is er de laatste tijd helaas niet meer van gekomen. Ik ga dat zeker missen.'