Karin Heemskerk vermoedelijk slachtoffer van ongeluk

LEIDEN -

Karin Heemskerk uit Leiden, die ruim 2,5 week was vermist, is vermoedelijk het slachtoffer van een ongeluk geworden. Dat meldt de politie, die ook bevestigt dat het lichaam dat dinsdag in het Rijn-Schiekanaal is gevonden, van de 51-jarige vrouw is. Het lichaam werd gevonden in de zwarte Toyota Aygo van de vrouw. Er is vastgesteld dat ze niet door een misdrijf om het leven is gekomen.