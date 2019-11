Plaatjesgekte in het Westland: 'Toch wel leuk om verzameling compleet te maken'

'De ouderen zijn nog fanatieker dan de kinderen', aldus een verkoopster van de Albert Heijn in Honselersdijk. Waar in Wateringen en in De Lier afgelopen week ook al een ruilmiddag werd georganiseerd, kan men vandaag in Honselersdijk de hele dag terecht.

De Albert Heijn-filialen in de dorpen hebben de plaatjesactie samen met Historisch Archief Westland opgezet. Bij iedere tien euro krijgen spaarders een setje met vier plaatjes van historische plaatjes, lokale leveranciers of producten. De bedoeling van de actie, die volgende week afloopt, is om 356 stickers te sparen en die vervolgens in een verzamelalbum te plakken.

Verzamelemoties temperen

'We weten dat het in de andere kernen echt gekkenhuis was, dus daar hebben we op ingespeeld,' laat supermarktmanager Quinten Blacquiere weten. 'We hopen door het ruilen de hele dag mogelijk te maken, de drukte een beetje te spreiden.'

Om de verzamelemoties wat te temperen, heeft de plaatselijke supermarkt in Honselersdijk voor de nodige versnaperingen gezorgd. Op grote tafels staan koffie, thee, koekjes en warme grillworst.' Maar de klanten hebben meer oog voor de plaatjes', aldus Blacquiere.

'Iets nostalgisch'

Er wordt massaal gegraaid tussen de stapels en bakken met dubbele exemplaren. Sommige mensen struinen alle ruildagen af. 'Ik moet er van het Heilige Geesthofje nog één,’ vertelt een bezoekster. 'Het is toch wel leuk om hem compleet te maken.' Dat er geen kinderen te zien zijn, valt ook de klanten op. 'Hilarisch dat het zo bij ouderen leeft.'

Op de vraag wat het toch zo leuk maakt, reageren alle 'ruilers' hetzelfde. Ze zijn trots op het Westland en, ‘het heeft iets nostalgisch’, zegt een dame. 'Ik vind het leuk om samen met mijn moeder herinneringen op te halen.'

Marktplaats

Mensen die na vrijdag nog steeds hun boek niet compleet hebben, krijgen nog één kans. Aanstaande zondag kunnen verzamelaars nog een keer ruilen in Naaldwijk. Daarnaast worden de plaatjes ook aangeboden op Marktplaats.

