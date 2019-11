Leiden en Leiderdorp ruziën over maximumsnelheid op nieuwe Ring Noord

Er dreigt een ruzie tussen de gemeenten Leiden en Leiderdorp over de maximumsnelheid op een stuk van de nieuw aan te leggen Leidse Ring Noord. Een deel van die weg loopt door Leiderdorp en wordt voor een groot deel betaald door Leiden, dat 26,5 miljoen euro beschikbaar stelt. Er is afgesproken dat er 70 kilometer per uur mag worden gereden. Maar de meeste partijen in de Leiderdorpse gemeenteraad willen dat verlagen naar 50. Leiden zegt dat het beloofde geld er dan niet komt, laat wethouder Ashley North weten aan mediapartner Sleutelstad.

Het project Leidse Ring Noord moet zorgen voor een betere doorstroming aan de noordkant van Leiden en Leiderdorp. Doorgaand verkeer tussen de A44, A4 en N446 moet via de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan rijden en zo het centrum van beide steden mijden. Er worden tunnels en ongelijkvloerse kruisingen aangelegd en wegen worden aangepast om het verkeer beter door te laten stromen. De Oude Spoorbaan loopt langs woonwijken van Leiderdorp. Het aantal rijstroken wordt verdubbeld en de twee gemeenten hebben eerder afgesproken dat de snelheid naar 70 kilometer per uur gaat.

Maar komende maandag dienen oppositiepartijen D66 en GroenLinks een amendement in om dat te verlagen naar 50 kilometer. Ook de PvdA en coalitiepartijen LPL en CDA willen die lagere snelheid. Als dat gebeurt, schendt Leiderdorp de gemaakte afspraken, vinden veel partijen in de Leidse gemeenteraad. D66 Leiden diende daarom een motie in om, als Leiderdorp maandag inderdaad de snelheid op de Oude Spoorbaan verlaagt, de 26,5 miljoen euro niet beschikbaar te stellen. De motie kreeg brede steun en ook wethouder North kondigde aan dat Leiden in dat geval niet mee gaat betalen aan de tracédelen op Leiderdorps grondgebied.

'Jammer'

De Leiderdorpse GroenLinks-fractievoorzitter Bob Vastenhout reageert tegen mediapartner Sleutelstad teleurgesteld op de Leidse houding: 'Jammer dat er zo heftig en vol onbegrip wordt gereageerd in Leiden.' Tegelijkertijd steekt hij ook de hand in eigen boezem: 'Ik moet wel toegeven dat er ook nauwelijks de moeite is genomen om de Leidse raad bij te praten over onze gevoelens en overwegingen.' Fractievoorzitter Jeroen Hendriks van D66 Leiderdorp, mede-indiener van het omstreden amendement, wil de discussie in de Leiderdorpse raad komende maandag afwachten: 'Daarin komt ongetwijfeld ook de besluitvorming in de Leidse raad aan de orde.'

De Leiderdorpse wethouder Willem Joosten houdt ondertussen gewoon vast aan de gemaakte afspreken en gaat voor 70 kilometer per uur als maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan. Dat is overigens al een compromis. Eerder zou er 80 gereden mogen gaan worden.