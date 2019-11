Katwijk-aanvoerder Susan ziek van nederlaag tegen Spakenburg: 'M'n vriendin had een slecht weekend'

Het chagrijn was overal voelbaar zaterdag in Spakenburg. In de tweede divisie verliest Katwijk met 4-2 van Spakenburg en beleeft een zeer matige eerste helft van het seizoen. Vier nederlagen in elf wedstrijden, uit de laatste vijf wedstrijden vier punten, het zijn geen cijfers waarvan de Katwijkse gezichten gaan glimlachen. Met als dieptepunt de nederlaag tegen Spakenburg.

'Afgelopen zaterdag had mijn vriendin het niet naar haar zin’, zegt Katwijk-aanvoerder Robbert Susan. 'Ik kan er heel slecht mee omgaan, en zeker zo’n wedstrijd als zaterdag. Dat reageer ik dan thuis af, en dan heb je daar weer bonje.' De frustratie van Susan zit vooral in contrast dat te zien was bij Katwijk in de wedstrijd tegen Spakenburg. 'De eerste fase spelen we ze helemaal zoek, en dan na een kwartier merk je dat we de duels niet meer winnen, dat we verslappen en dat kunnen we dan niet meer omdraaien. Het is na zo’n goed begin echt ongelofelijk dat we dan toch met 4-2 verliezen', aldus Susan.

De supporters van Katwijk beleefden een slechte middag. Bij terugkomst in Katwijk wachtten ze de spelersbus op bij De Krom. 'Die mensen zijn teleurgesteld’, zegt trainer Jan Zoutman. ‘We hebben ze rustig te woord gestaan en het is geen moment uit de hand gelopen. Je kan je wel afvragen of dit soort acties helpt. Het maakt het er voor de spelers en de staf niet aangenamer op.'

'We moeten nu een serietje neerzetten'

Het programma van Katwijk tot aan de winterstop, telt nog een aantal moeilijke wedstrijden. Zaterdag komt De Treffers op bezoek, maar ook Rijnsburgse Boys en koploper IJsselmeervogels staan nog op het programma dit kalenderjaar. 'Ik ga er wel vanuit dat we dit jaar nog resultaten gaan boeken. De laatste weken hebben we in fases heel goed gespeeld. We moeten nu zorgen dat we die goede fases langer vasthouden. We moeten nu eens proberen een serietje neer te zetten om de glimlach terug te kijken’, zegt Susan. ‘En dat zal dan deze weken moeten gaan gebeuren.'

