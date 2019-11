Werkstraf van 200 uur voor dodelijke aanrijding Nieuwveen

Een 19-jarige man die vorig jaar juli in Nieuwveen doorreed nadat hij een vrouw op de fiets met zijn auto dodelijk had verwond, krijgt een werkstraf van 200 uur. De bestuurder zegt dat hij niet in de gaten had dat hij iemand had geraakt, maar dat kan de rechtbank maar moeilijk geloven.

De jonge autobestuurder uit Nieuwveen vertelde de Haagse rechtbank twee weken geleden dat hij alleen maar 'een tikkie' hoorde toen hij over de smalle weg reed. 'Ik dacht dat het een eend was'. Die steken er vaak over. Als ik geweten had dat ik iemand had geraakt, was ik keihard gestopt en had ik haar geholpen.'

Zijn auto was na de aanrijding behoorlijk toegetakeld. In de voorbumper zat een scheur, lampen waren kapot, en de motorkap was aan de zijkant ingedeukt. Een omwonende had een behoorlijke klap gehoord. Volgens de rechtbank had de verdachte 'een redelijk vermoeden' moeten hebben dat hij iemand had geraakt. Dus had hij moeten stoppen.

'Onvoorzichtig gereden'

De man reed volgens de rechtbank op die ochtend in juli vorig jaar onvoorzichtig. De laaghangende zon verslechterde zijn zicht. Bovendien had hij ook nog eens een vieze ruit. Daarom had hij zijn snelheid op de weg moeten matigen. De fietsende vrouw werd door de aanrijding eerst tegen een boom geslingerd, en viel toen in de sloot. Na tien minuten werd ze pas gevonden. Ze overleed in het ziekenhuis.

Volgens de rechtbank is door het overlijden van de 59-jarige vrouw 'onvoorstelbaar leed' aangericht. Ze was voor haar familieleden een tweede moeder, zo vertelde een nichtje tijdens de rechtszitting twee weken geleden.

Jeugddetentie en rijverbod

De man krijgt naast de werkstraf ook twee maanden jeugddetentie voorwaardelijk. Ook legt de rechtbank hem een rijverbod van twee jaar op, maar daarvan is één jaar voorwaardelijk. Omdat de man na het ongeval zijn rijbewijs al inleverde, kan hij nu dus weer de straat op.

