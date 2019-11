Oud-speler Ali Boussaboun predikt realisme bij ADO: 'Je bent 29 doelpunten kwijtgeraakt'

De 40-jarige Boussaboun is tegenwoordig werkzaam als analist van FOX Sports. De Hagenaar heeft ADO Den Haag dit seizoen meerdere malen namens de voetbalzender geanalyseerd.

Gaat ADO Den Haag boven de degradatiestreep eindigen?

'Ik denk dat ADO boven de streep blijft. In de competitie heb je ploegen die nog minder zijn. Dan heb ik het over RKC Waalwijk, wat een leuk voetballende ploeg is, maar die verdedigend niet in orde is, waardoor ze veel tegendoelpunten krijgen. Ik denk ook dat ADO er kwalitatief beter op staat dan FC Emmen, ondanks dat ze daar verloren. En ook VVV-Venlo, daarvan denk ik, dat gaat niet beter worden. De kwaliteit is daar niet.'

'Ik heb ADO tegen Ajax gezien. Toen kwamen ze goed voor de dag. Als ze dat spel tegen de kleinere ploegen kunnen laten zien, dan gaan ze nog veel punten pakken. ADO heeft zeker perspectief. Ze hebben ervaring, talentvolle spelers, snelheid en je bent gevaarlijk tijdens dode spelmomenten.'

ADO is in de zomer nogal wat kwaliteit kwijtgeraakt met Nasser El Khayati, Wilfried Kanon en Sheraldo Becker. In hoeverre mag je het daar aan wijten?

'Mensen moeten realistisch zijn. Wij Hagenezen hebben een bepaalde trots. Wij zijn de derde stad van Nederland, maar zijn niet de derde ploeg van Nederland als het op voetbal aankomt. Dat moeten wij goed beseffen. Als je El Khayati kwijtraakt, hij maakte zeventien doelpunten en gaf twaalf assists, dan raak je 29 doelpunten van een speler kwijt (ADO maakte er in totaal 63, red.).'

'En Sheraldo Becker is een speler die nu opeens wordt genoemd, terwijl hij daarvoor altijd werd uitgefloten. Het gemis van El Khayati, dat is de sleutel. Daarmee ben je kwaliteit en een garantie op assists en doelpunten kwijtgeraakt. En als je dan ook een eigenaar hebt die zegt: 'houd je eigen broek maar op, er gaat geen geld meer naar jullie toe’, sterker nog: er gaat minder geld naar de selectie. Dan kan je niet verwachten dat je een beter seizoen gaat draaien dan het seizoen daarvoor.'

'Ik heb respect en waardering voor het werk van Jeffrey van As. Hij heeft met de beperkte middelen die hij heeft, toch een selectie staan. Ook Alfons Groenendijk doet het goed, met de middelen die hij heeft.'

ADO speelt de komende weken tegen Willem II, Heracles Almelo, FC Twente, FC Groningen en Ajax. Rond de winterstop 17 punten zou statistisch genoeg moeten zijn om boven de streep te staan. Waar moet ADO de punten pakken?

'ADO wint ook van Vitesse. Dus dan kan je ook punten pakken tegen FC Twente en Heracles. Dat zijn geen ploegen die heel veel beter zijn dan ADO. Nogmaals, realistisch blijven en kijken naar je middelen. ADO moet het doen met gehuurde spelers en transfervrije spelers.'

Er wordt gezegd dat ADO geen financiële ruimte heeft om spelers in de winterstop te halen. Jij weet ook dat wanneer er geen punten gepakt worden, er potjes open gaan om spelers te halen. Wat zou jij dan halen?

'Ik zou een goede, creatieve middenvelder halen. Daar ontbreekt het aan. Je hebt spitsen die bewezen hebben dat ze doelpunten kunnen maken, maar ze moeten bediend worden. Daar zit het hem in. Dus moet je zorgen voor een bepaalde creativiteit, waardoor het weer aan het voetballen komt. Als je niet aan het voetballen toekomt, creëer je ook geen kansen. Dan komt de ploeg onder druk te staan en ben je alleen maar aan het tegenhouden. Maar ik wil wel benadrukken. Alleen spelers halen met toegevoegde waarde. Niet halen om het halen.'

