Tunnelboor RijnlandRoute legt eerste kilometer af

Tunnelboor Gaia, waarmee de tunnel in de RijnlandRoute bij Leiden wordt geboord, heeft de eerste 1000 meter afgelegd. Dat meldt de gemeente Leiden. De boor is in augustus begonnen aan de ondergrondse reis van 2,25 kilometer voor de eerste tunnelbuis.

De RijnlandRoute wordt de nieuwe weg van Katwijk via de A44 naar de A4 bij Leiden. Tussen Leiden en Voorschoten wordt een ondergrondse tunnel aangelegd. De verwachting is dat de boor in het voorjaar klaar is met de eerste tunnelbuis. In 2020 wordt dezelfde afstand nog een keer afgelegd voor de tweede buis. In 2022 moet de weg worden geopend voor het verkeer.

'Gaia gaat lekker vooruit! Op sommige dagen haalt ze een snelheid van 24 tot 28 meter per dag. Inmiddels heeft ze 1028 meter afgelegd en 508 ringen geplaatst', laat het bouwteam weten op de site www.volgdeboor.nl, waar te zien is hoe ver Gaia inmiddels is. De naam van de tunnelboor is bedacht door leerlingen van groep 8 van de Anne Frankschool in Leiden. Gaia is de Griekse godin van de aarde.

LEES OOK: Dit is de ruim honderd meter lange tunnelboor van de RijnlandRoute