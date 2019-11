Delftenaar verdacht van liquidatiepoging in Caloh Wagohzaak weer vrij

De rechtbank laat de 30-jarige Delftenaar Barry I. weer vrij. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat hij betrokken zou zijn bij het voorbereiden van een liquidatie in februari 2017. Volgens justitie zou I. hierbij hebben samengewerkt met leden van de motorclub Caloh Wagoh. Advocaat Gardel Purperhart: 'Mijn cliënt ontkent iedere betrokkenheid. In alle toonaarden.'

Het Openbaar Ministerie is op dit moment bezig met een groot onderzoek naar de motorclub Caloh Wagoh. De club zou over drie moordcommando’s beschikken. Een officier van justitie tijdens een eerdere zitting: 'Dood op bestelling. Dood in opdracht. Sommige mensen geven opdracht om hun tuin op te laten knappen. In deze moordclub ging het net zo makkelijk om opdrachten om mensen kapot te knallen. Dat is de samenvatting.'

Afgelopen maand komt justitie in het bovengenoemde onderzoek naar de motorclub uit bij de Delftse I., bevestigt zijn advocaat. Uit gesprekken concludeert het OM dat I. betrokken is bij de mislukte moordaanslag van de Amsterdamse crimineel Inchmar Balentien - die overigens afgelopen jaar ook daadwerkelijk is doodgeschoten. Maar de Haagse rechter vindt het bewijs te mager en stuurt I. nu dus naar huis.





'Dat is dan nog maar het begin', legt zijn advocaat Purperhart uit. 'De goede naam van mijn cliënt is nu beschadigd. Die moet nu gezuiverd worden.' I. is namelijk werkzaam in de muziekindustrie. Zo was hij manager van de Haagse rapgroep Strictly Family Business (SFB).

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten de beslissing van de rechter te onderzoeken en zegt hoger beroep te overwegen.

