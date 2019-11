Burgemeester Leiden: geen extra maatregelen na twee recente zedenzaken

Er zijn volgens burgemeester Henri Lenferink van Leiden geen extra maatregelen nodig naar aanleiding van twee recente zedenzaken in het centrum van de stad. Dat schrijft Lenferink in een brief aan de gemeenteraad. Op 6 november is een vrouw verkracht en op 11 november werd een vrouw aangerand. Volgens de burgemeester gaat het om zaken met grote impact op de slachtoffers, maar is er geen sprake van dat er een serie-aanrander actief is.

Studentenverenigingen in Leiden riepen deze week hun leden op om goed op elkaar te letten en 's avonds niet alleen naar huis te gaan. De aanleiding was een aantal meldingen van vrouwen die waren lastiggevallen. Lenferink heeft informatie over de zaken bij de politie opgevraagd. Het blijkt concreet om twee zaken te gaan.

Op 6 november is een jonge vrouw verkracht in de Hekkensteeg. Ze liep vanaf een uitgaansgelegenheid naar huis en werd door een voor haar onbekend persoon lastiggevallen. Het signalement van de dader verschilt met signalementen in eerdere zedenzaken in de stad. Op 11 november is een vrouw aangerand. De politie is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een derde incident in de Breestraat, waarover studenten onderling contact hadden, blijkt geen zedenzaak: dit bleek te gaan om een ruzie.

Lichte stijging van zedenzaken

Uit politiecijfers blijkt dat er dit jaar een lichte stijging is van het aantal zedenzaken in de binnenstad en het stationsdistrict in Leiden. In 2018 vonden er 19 aanrandingen en 4 verkrachtingen plaats. In 2019 staat de teller van aanrandingen op 22, het aantal verkrachtingen is gelijk. Over heel Leiden gezien zijn er dit jaar tot nu toe ongeveer evenveel zedenzaken gemeld als in 2018.

De politie houdt verscherpt toezicht in de binnenstad, maar daarvoor worden geen extra agenten ingezet. 'Dit wordt binnen de huidige roosters georganiseerd', schrijft Lenferink. Een woordvoerder van de politie liet eerder deze week weten dat studenten aangifte moeten doen als ze slachtoffer worden, ook als het gaat om zaken als 'billenknijpen'. Dit is via de wijkagent ook naar de verenigingen gecommuniceerd. De burgemeester gaat binnenkort in gesprek met de overkoepelende organisatie van studentenverenigingen, de Plaatselijke Kamer van Verenigingen, om de gebeurtenissen te bespreken.

Geen specifieke aanpak

'Aanrandingen en verkrachtingen hebben een enorme impact op de slachtoffers en de samenleving. Het zijn heftige en ingrijpende gebeurtenissen die onrust veroorzaken. Zonder het te willen bagatelliseren moet ik gezien het beeld van de huidige situatie en de cijfers echter tot de conclusie komen dat er geen reden is voor een specifieke aanpak', schrijft de burgemeester in de raadsbrief. Op 28 november wordt in een commissievergadering over het onderwerp gesproken.