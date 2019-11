Rachel (7) krijgt wekelijks een brief van haar oude opa die veel weet

Haar opa houdt van schrijven. En hij is heel, heel oud, bijna honderd, verklaart de 7-jarige Rachel van der Velde, dus hij weet veel van vroeger. Wekelijks ontvangt ze een brief van haar grootvader, de Haagse journalist Leo van der Velde, over het Den Haag van toen en nu. Deze week verscheen zijn boek 'Lieve Rachel'.

In de brieven omschrijft Van der Velde hoe blij hij was toen zijn moeder haar afschuwelijke hoed verloor na een windvlaag, op weg naar zijn zwemlessen in Bad Morgenstond, begin jaren '60. Hoe ze destijds nog een kwartje betaalden om twintig minuten te kunnen douchen. En hoe hij, toen hij als 12-jarige bij de meisjes probeerde te gluren na een toen nog gescheiden zwemles, een flinke klets kreeg van een nat badpak.

Hij vertelt over de tijd dat hij zelf zijn schoentje zette bij de kolenkachel, met zijn zusjes: 'Op 5 december lag er dan een pakje naast de schoen. Daar zaten nieuwe geruite wollen pantoffels in. Geen speelgoed.'

'Toen opa klein was, reden er nog geen auto's door de stad'

Rachel kan de brieven zelf hardop voorlezen, vertelt ze. En het is handig dat haar opa over vroeger vertelt, want oude opa’s weten veel, zeker die van haar. Sommige verhalen zijn nu nog iets te moeilijk, die bewaart ze maar voor als ze groter is. Nu al steekt ze er veel van op. 'Toen opa klein was, reden er nog geen auto’s door de stad', vertelt ze. 'Mensen reden op een paard.'

Ze vindt het leuk dat er een boek is gemaakt van alle brieven die deels in het AD verschenen. Al steken ze volgens Rachel wel gelijk over. 'Ik geef hem ook altijd een brief terug. Dan schrijf ik dat het de liefste, leukste opa is. En daar maak ik een tekening bij. Daar is alleen nog geen boek van.'