Honderden tegenstanders Zwarte Piet op de Koekamp in Den Haag, demonstratie rustig verlopen

De demonstratie begon met een emotioneel welkom van Mariam El Maslouhi van KOZP. 'Mijn kinderen zullen nóóit Zwarte Piet genoemd worden', zegt ze in tranen. De menigte scandeert: 'No more blackface, no more blackface'.

Het gebied rond het homomonument werd door de politie afgegrendeld. 'Iedereen die het gebied inkwam, werd door de politie gecontroleerd', zegt Van Deutekom. Rond 15.00 uur was de demonstratie voorbij. Onder politiebegeleiding zijn de demonstranten terug naar het station gegaan.

Nieuwe manifestatie

De actievoerders wilden in eerste instantie demonstreren langs de route van de Sinterklaasintocht, maar uit veiligheidsoverwegingen is besloten om dat niet te doen.

De actiegroep wil opnieuw een manifestatie tegen Zwarte Piet organiseren. Beoogde datum is 5 december (pakjesavond), zegt een woordvoerster van de actiegroep. Hoe de manifestatie eruit zou moeten zien en in welke stad wordt nog overwogen, maar gedacht wordt aan Den Haag of Amsterdam.

