FC Lisse wint simpel van SteDoCo, VVSB verliest eerste duel zonder Meijers

De wedstrijd op Ter Specke brandde al vroeg los. Na een half uur spelen stond FC Lisse al met 3-1 voor. SteDoCo kwam nog wel op voorsprong via Benjamin van Wanrooij. Nog geen tien minuten later stonden de Lissenaren alweer met 2-1 voor. Eerst maakte Bryan Jongeneel een eigen doelpunt. Tom Duindam bracht daarna met zijn tweede competitietreffer FC Lisse op voorsprong.

Nog voor het rustsignaal liep FC Lisse uit naar 4-1. Eerst schoot Mo Adouch van een meter of twintig raak. Daarna was het de beurt aan Ayoub Aït Afkir. In de tweede helft bracht alleen nog SteDoCo-aanvaller Kyle Doesburg verandering aan de stand. Met de overwinning op zak pakten de Lissenaren alweer hun twaalfde punt in vijf wedstrijden.

VVSB verliest

In Noordwijkerhout ging VVSB op eigen grond met 0-2 onderuit tegen laagvlieger GOES. Steve Schalkwijk en Daniel Wissel maakten de Zeeuwse goals. Het was het eerste duel voor VVSB zonder trainer Meijers. Hij begint komende maandag aan z'n nieuwe klus bij SV Spakenburg. De trainer liet donderdag aan z'n spelergroep weten dat hij de club ging verlaten. Assistent-trainer Patrick van der Fits nam de honneurs waar tegen GOES.

Scoreverloop FC Lisse - SteDoCo: 4-2 (4-1)

Benjamin van Wanrooij 0-1

Bryan Jongeneel (eigen doelpunt) 1-1

Tom Duindam 2-1

Mo Adouch 3-1

Ayoub Aït Afkir 4-1

Kyle Doesburg 4-2

Scoreverloop VVSB - GOES: 0-2 (0-1)

Steve Schalkwijk 0-1

Daniel Wissel 0-2

