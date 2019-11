Paar honderd bewoners Delftse Tanthof demonstreren tegen megaschool in de wijk

De gemeente Delft wil de scholen samenbrengen in één gebouw omdat de schoolbesturen al jaren kampen met een sterk teruglopend leerlingenaantal. De zes scholen tellen samen nog zo’n 1.050 leerlingen. Daarnaast hebben de gebouwen van de basisscholen te maken met veel achterstallig onderhoud. Volgens de schoolbesturen kost het in stand houden van de huidige schoolgebouwen teveel geld.

Wijkbewoners zien de bouw van de megaschool in Tanthof totaal niet zitten. Ze zijn bang dat door de komst van de school het enige stuk groen in Tanthof teveel wordt aangetast. Ook zouden speelterreinen voor kinderen verdwijnen en verwachten de bewoners dat er dagelijks verkeerschaos bij de wegen rond de school zal zijn. Bovendien ontstaat er voor kinderen en ouders een langere reistijd als er maar één basisschool is in de wijk, stellen de bewoners.

Honderden mensen zijn aanwezig bij de demonstratie | Foto: Omroep West

Alternatief plan

De bezorgde bewoners in Tanthof hebben het Delftse gemeentebestuur een alternatief plan voorgesteld. Ze willen dat op de plek van twee bestaande basisscholen aan de Bikolaan en Fuutlaan nieuwbouw komt. Behalve dat hierdoor het groen in de wijk gespaard wordt, zou ook de reistijd voor de kinderen en hun ouders acceptabel blijven. Maar het gemeentebestuur houdt vooralsnog vast aan het bouwplan in het Abtswoudsepark of bij de kinderboerderij Tanthof en de waterspeeltuin.

Tijdens de demonstratie zondag bij het Abtswoudsepark werden onder meer enkele toespraken gehouden. De leus van de bijeenkomst is: 'houd de scholen op hun plek'. Ook werd er een inzamelingsactie van handtekeningen gestart. De handtekeningen zullen later worden overhandigd aan de Delftse gemeenteraad in de hoop dat de plannen van het gemeentebestuur alsnog worden aangepast.

