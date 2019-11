Winnaars Ink Master beschuldigd van fraude na vertrek bij Fearless Tattoo

De politie stond in de nacht van vrijdag op zaterdag met twintig man voor de deur van tattooshop Fearless in Den Haag. Eigenaar Maroen Franse had de politie gebeld nadat twee van zijn medewerkers het kantoor in waren gegaan. Volgens Franse hebben Jio Steffens en Laura van der Kleij, winnaars van het televisieprogramma Ink Master, zich schuldig gemaakt aan fraude en diefstal. Steffens ontkent: 'Hij doet zijn best om ons kapot te maken.'

Steffens en Van der Kleij deden dit jaar mee aan het programma Ink Master van televisiezender Spike. Hierin werd het duo als winnaar uitgeroepen tot 'Meesters van de Lage Landen'. In augustus maakte het duo bekend te gaan vertrekken bij Fearless Tattoo, de shop onder welke naam ze mee hadden gedaan aan het televisieprogramma.

De twee zouden tot eind december bij Fearless blijven werken, maar aan het dienstverband kwam vrijdag abrupt een einde. 'Ik kwam er vrijdag achter dat Jio en Laura van me hebben gestolen en heb ze daarom ontslagen', vertelt Franse. 'Ik heb daarna al hun wachtwoorden gewijzigd, zodat ze nergens meer bij konden. En midden in de nacht stonden ze in de shop. Ik had al zo'n vermoeden dat ze naar de shop zouden gaan dus had zelf meegekeken met de camerabeelden en vervolgens direct de politie gebeld.'

Sleutel en alarmcode

Steffens bestrijdt dat het duo op dat moment al was ontslagen door Franse. 'Laura stuurde mij vrijdagavond laat een bericht dat ze niet meer in haar agenda kon. Hier staan al onze afspraken en contactpersonen in en die zijn voor ons erg belangrijk, zeker omdat klanten met ons mee zullen gaan als we vertrekken. Ik kon er ook niet meer in en omdat ik een dag van te voren altijd nog even kijk wat mijn klanten willen, vond ik dat erg vervelend.'

Daarop besloot het duo naar Fearless te gaan. 'Ik heb de sleutel en de alarmcode, dus het leek mij geen probleem. Maar binnen kwamen we er achter dat alle wachtwoorden veranderd waren en we ook hier niet in onze eigen agenda konden. En voor we het wisten stonden er twintig politie-agenten op de deur te kloppen. Ik deed open en vertelde dat we hier werkten. Maar de politie vertelde dat zij een melding hadden gekregen dat er ex-werknemers hadden ingebroken. Sommige agenten herkenden ons. We hebben een hand van ze gekregen en konden daarna naar huis', vertelt Steffens.

Aanbetalingen

Volgens Franse heeft het duo gefraudeerd. 'Dan werd er 600 euro voor een tattoo gerekend, terwijl er in de administratie maar 100 euro werd geschreven', legt hij uit. De eigenaar kwam achter de fraude nadat hij klanten had teruggebeld. 'Ik heb wel vaker het vermoeden gehad dat de bedragen niet klopten en vorige week heb ik een paar klanten gebeld. Dan zei ik dat de administratie niet klopte en hoeveel ze voor hun tatoeage hadden betaald. Dit waren hele andere bedragen dan bij mij in de administratie stonden.'

'Als mensen een afspraak maken, moeten ze een aanbetaling doen van 50 euro', vervolgt Franse zijn verhaal. 'Nadat bekend werd dat Jio en Laura niet meer bij ons werken kregen we telefoontjes van mensen die al betaald hadden. Dan vroegen we ze naar informatie over die betaling en bleek dat ze het geld hadden overgemaakt naar de rekening van Jio en Laura.'

Niet met geld in aanraking

Steffens ontkent deze beschuldigingen. 'Dit is voor het eerst dat ik dit hoor', is zijn reactie op het verhaal van Franse. 'Het kan ook helemaal niet, want ik kom niet eens met het geld in aanraking. Fearless heeft een floormanager en die is degene die afrekent met de klanten als wij klaar zijn met ons werk.' Franse zegt dat Steffens de floormanager naar huis stuurde in die gevallen. 'Hij had de sleutel en zei dat hij wel af zou sluiten als hij klaar zou zijn met zijn klant.'

Volgens de winnaar van Ink Master komen de beschuldigingen uit frustratie van de shopeigenaar. 'We zijn door het winnen van het tv-programma best succesvol geworden. En nu gaan we weg en nemen we ook nog veel van onze klanten mee. Franse doet nu zijn best om ons kapot te maken.'

'Laat niet over mij lopen'

Volgens Franse is hier echter niets van waar. 'Het is heel normaal dat werknemers van baan veranderen om ergens meer te kunnen leren, zeker in ons wereldje', legt hij uit. 'Dus dat is niet de reden. In het verleden heb ik ook wel eens een medewerker gehad die af en toe gestolen had en dat heb ik toen laten gaan, ook door privéproblemen, maar nu laat ik niet meer over mij heen lopen. Ik zit midden in een scheiding waardoor ik het financieel zwaar heb en vandaar dat ik wil dat dit opgelost wordt. Ik word nu in een kwaad daglicht gesteld op social media omdat ze zeggen dat ik het niet kan hebben dat ze weggaan, maar zo zit het dus niet.'

De vraag is of het conflict tussen de twee partijen nog op te lossen is. 'Ik heb een aanbod gedaan om het financieel op te lossen', legt Franse uit. 'Maar dat willen ze niet. Dus ik neem maandag contact op met mijn advocaat en heb bij de politie een afspraak om donderdag officieel aangifte te doen.'

Prijzenkast

Ook Steffens weet niet wat er verder gaat gebeuren. 'Ik verwacht niet zoveel, want wij hebben de kassa niet opengetrokken. Ik heb niets misdaan, dit is alleen om ons te breken. Ik hoop vooral dat ik mijn spullen terugkrijg. Want we zijn niet alleen onze agenda kwijt, maar missen ook nog andere spullen. Waaronder onze prijs van Ink Master, want die stond bij Fearless in de prijzenkast. Eigenlijk vind ik dat nog het belangrijkste. Spullen zijn wel te vervangen, maar die prijs is onbetaalbaar.'

LEES OOK: Bekende Ink Masters op tattoo-congres in Zoetermeer