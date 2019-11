Organisator Haagse intocht kijkt terug op geslaagde dag: 'Zoveel blije bekkies gezien'

Peter Boelhouwer kijkt terug op een 'bijzonder geslaagde' sinterklaasintocht. 'Het was een lange, hobbelige weg ernaartoe, maar we hebben een hele mooie dag gehad. Ik heb alleen maar blije koppies gezien', zegt de organisator van de Haagse intocht tegen Omroep West.

De gemoederen over de kleur van de pieten liepen voorafgaand aan de intocht zo hoog op dat Boelhouwer zelfs bedreigingen kreeg. Ook trok een aantal sponsoren zich terug. 'We gingen er gespannen in', aldus Boelhouwer. Maar nu het erop zit, kan Boelhouwer terugkijken op een in zijn ogen geslaagde dag. De politie noemde de intocht gisteren al 'ordelijk verlopen'.

'Het was spannend: gaan mensen nog wel komen, of blijven ze weg? Het kwam wat laat op gang, maar het was weer een enorme opkomst', vertelt de organisator. 'Er was zoveel enthousiasme, liefde en gezelligheid. Ik denk dat we een stap in de goede richting gezet hebben. In goed overleg met gemeente en politie is er hard gewerkt om het op een veilige wijze te laten verlopen.'

Verandering

Hoewel Sinterklaas nog niet eens uit het land vertrokken is, denkt de organisatie wel al na over hoe het nu verder moet, met oog op de discussies rondom de intocht en de pieten. 'In het land is een verandering gaande. We moeten ophouden elkaar ons punt op te dringen en met elkaar om tafel gaan zitten. Het heeft tijd nodig, laten we elkaar respecteren en de komende maanden nadenken hoe we dit op een respectvolle manier blijven voortzetten.'

Maar Boelhouwer is vooral ontzettend blij met hoe het gisteren gegaan is. 'Ik heb zoveel blije bekkies gezien. Het was een bijzondere intocht, emotioneel beladen. Al onze pieten hebben het uiterste gegeven en daar heb ik zoveel respect voor.'

