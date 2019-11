Den Haag FM zamelt cadeaus in voor Sinterklaas: 'We doen het voor kinderen bij jou in de straat'

Den Haag FM is maandag weer begonnen met Sintvoorieder1. De lokale radiozender zamelt de hele week cadeaus in voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij cadeautjes krijgen. 'Bij mij woont drie deuren verder een gezin dat afhankelijk is van de Voedselbank', legt presentator Justin Verkijk uit. 'We doen het echt voor kinderen bij jou in de straat.'

Luisteraars kunnen live in de uitzending, die speciaal voor de actie vanuit Beeld en Geluid Den Haag komt, cadeaus komen brengen. Volgens Verkijk zorgt dat voor mooie verhalen. 'We kregen vorig jaar veel kinderen die iets voor andere kinderen wilden doen. Dan hadden ze een cadeautje in hun schoen gekregen en dat wilden ze dan graag doorgeven. Dat was wel echt heartbreaking.'

Deze voorbeelden geven volgens Verkijk aan hoe belangrijk een actie dicht bij huis is. 'December is de maand van de goede doelen en de acties', legt hij uit. 'Veel acties richten zich op situaties in het buitenland. En dat is ook belangrijk, maar wij willen laten zien dat er dicht bij huis ook acties nodig zijn. Want ik heb zelf een prima leven en woon in een goede buurt, maar ook bij mij in de straat is er een gezin met drie kinderen afhankelijk van de Voedselbank.'

Geen gebruikte spullen

Den Haag FM richt zich met de actie, die het samen met de stichting Sintvoorieder1 organiseert, op alle kinderen van 0 tot 18 jaar. 'Want voor al deze kinderen is het niet vanzelfsprekend dat ze een cadeautje krijgen. En 5 december zonder cadeaus, dat mag niet. We vragen onze luisteraars dan ook om allerlei soorten cadeaus, waarbij make-up voor oudere meiden en leuke gadgets voor de jongens ook heel welkom zijn. In de loop van de week zullen we iedereen op de hoogte houden voor welke leeftijd we het meest zoeken.'

Om 07.00u gaan we van start; de inzamelingsactie voor Sintvoorieder1. Luister live mee via 92.0 FM, denhaagfm.nl of kijk mee via Den Haag TV én doneer jouw cadeau in Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat 82.

Hoewel de radiozender blij is met elk cadeau, heeft het wel een paar eisen gesteld aan de presentjes. 'Het moet tussen de 10 en 20 euro kosten en nieuw zijn. We willen dus geen gedragen kleding of gebruikte knuffels met het oog op de hygiëne', legt de presentator uit. 'Maar als iets alleen uit de verpakking gehaald is en nooit gebruikt dan kunnen we het nog wel gebruiken. En de cadeaus hoeven niet ingepakt te worden, want we hebben een speciale inpakservice die dat allemaal regelt.'