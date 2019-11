Zorgwethouders uit hele land eisen meer geld voor jeugdzorg bij begrotingsdebat

Deze week is duidelijk geworden dat heel veel gemeentes een begrotingstekort hebben dat vooral te wijten is aan de toegenomen kosten voor de jeugdzorg en de WMO. Nadat in 2015 de gemeentes verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg zijn de problemen ontstaan. De inschatting van het Rijk was dat het goedkoper zou zijn wanneer de gemeentes de regie hebben. Er is toen 450 miljoen euro bezuinigd. Inmiddels is gebleken dat de decentralisatie niet goedkoper is en de vraag naar jeugdzorg ook nog toegenomen is.

Vorige week kwam een vernietigend rapport naar buiten over de jeugdzorg van de inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid dat maandag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De inspecties slaan daarin alarm over het jeugdstelsel. Zo constateren ze dat kinderen die meerdere problemen hebben, zoals autisme en een eetstoornis, niet op de juiste plek en niet op tijd worden geholpen.

Verplichte samenwerking

Dit inspectierapport viel samen met een schrijven van de ministers De Jong en Dekker waarin ze de gemeenten willen verplichten om meer samen te werken. Gemeenten houden lichtere zorgtaken als opvoedondersteuning en schoolmaatschappelijk werk onder hun hoede. Pleegzorg, gezinsvervangende jeugdhulp, specialistische anorexiazorg en een reeks andere taken moeten ze overdragen aan de 42 jeugdzorgregio's.

Jeugdzorgwethouders voelen zich geschoffeerd. Zij hebben het werk met minder geld moeten doen en nu zeggen de ministers dat we het niet goed doen. Wethouder Jakobien Groeneveld van Zoetermeer: 'Een extreme manier om je ongelijk niet te willen toegeven. Jaar in jaar uit hebben we aandacht gevraagd als gemeente hiervoor. Elke keer zeiden we tegen het kabinet: nieuwe taken betekent ook genoeg geld om die uit te kunnen voeren.' Opmerkelijk genoeg roept Groeneveld op tot demonstraties: 'Kom op, Jeugdhulpaanbieders: laten we ons niet meer tegen elkaar uit laten spelen door dit kabinet, maar samen op naar Den Haag!'

