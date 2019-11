Theater De Nieuwe Regentes pakt groots uit tijdens 100-jarig jubileum

Over die honderd jaar zijn heel wat verhalen te vertellen. 'Dat gaan we doen een theatervoorstelling, een boek, een tweedelige documentaire bij Omroep West en twee exposities in het gebouw', zegt Laudie Vrancken, artistiek leider van theater De Nieuwe Regentes. 'We zorgen voor verbinding in de wijk, vandaar dat de verhalen van buurt- en wijkbewoners leidend zijn in de voorstelling. Het boek en de documentaire vertellen het geschiedenisverhaal van het zwembad en het ontstaan van het theater. Ook daarin zijn veel persoonlijke verhalen opgenomen.'

Die persoonlijke verhalen komen van betrokkenen, badmeesters, kolenstokers, voormalige directeuren, buurtbewoners en mensen uit de theaterwereld. De overgang van zwembad naar theater in 1995 is niet geheel vlekkeloos verlopen. Nadat het zwembad zijn deuren sloot in 1995 was de vraag wat er met het gebouw moest gebeuren. Er waren veel ideeën en initiatieven, maar uiteindelijk was het theatermaker Guusje Eijbers die als eerste een voorstelling hield in het zwembad: Maanlicht en Rozen. Het Nationale Toneel, die eind jaren '90 een tijdelijk onderkomen zocht, verbouwde het zwembad tot theater.

Europese kampioen: Ria van Velsen

Een van de meest succesvolste zwemsters van De Regentes is Ria Racké-Van Velsen. Als 11-jarige begon zij bij zwemvereniging Zian. Al snel bleek zij te beschikken over een enorm talent voor de rugslag. Ze woonde in de Regentessebuurt en groeide op in het zwembad. 'De Regentes was mijn huiskamer, ik kwam er twee keer per dag trainen', aldus de 76-jarige zwemkampioene. Van Velsen zwom een wereldrecord op de 100 meter rugslag toen ze 15 jaar was. Ze werd Europees kampioen in 1962 en nam twee keer deel aan de Olympische Spelen: in 1960 in Rome en 1964 in Tokio. Ze zal voor het jubileum meewerken aan de documentaire en het boek.

Ria van Velsen krijgt training door Cor Scheele, jaren '50

Zoektocht naar voorwerpen uit het Zwembad

Voor het jubileum zijn De Nieuwe Regentes en Omroep West op zoek naar verhalen en voorwerpen uit het zwembad. 'Veel spullen zijn verdwenen, of meegenomen toen bleek dat het zwembad ging sluiten', vertelt Bert Alers. Hij is schrijver van het boek en doet research. 'Ik heb al veel mensen gesproken, maar er zijn nog heel veel spullen die nog niet terecht zijn. Bijvoorbeeld een originele mooie houten bank uit de entree van het zwembad, of de zelf geschilderde plaatjes van badmeester Donald Duk uit het kinderbad. Ook zouden we het heel leuk vinden als iemand nog een badkuip thuis heeft van De Regentes. Het zwembad diende namelijk lange tijd ook als badhuis voor Hagenaars die geen douche thuis hadden.'

Heeft u een mooie herinnering? Mail naar deregentes@omroepwest.nl of bel tijdens kantooruren naar 070-3078888. Maandagavond tussen 18.00 en 19.00 uur zijn Laudie Vrancken en Bert Alers te gast in Studio Haagsche Bluf. Mensen met leuke anekdotes kunnen inbellen tijdens dit uur: 070-3095454

De documentaires zijn te zien op 12 en 19 april in het programma Westdoc.