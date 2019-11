Marjanne bestrijdt menstruatie-armoede door tampons in te zamelen

Maandverband, tampons, of een menstruatiecup. Zonder een van deze attributen is het geen pretje om de maandelijkse menstruatie door te komen. Maar sommige vrouwen kunnen zich dat niet veroorloven, blijkt uit recent onderzoek van de Bovengrondse. Om deze menstruatie-armoede tegen te gaan, startte Marjanne Dirkzwager uit Leiden een inzamelingsactie.

Marjanne verzamelt tampons, maandverband en geld in. 'Uit het onderzoek is gebleken dat negen procent van de vrouwen in Nederland geen geld heeft voor deze producten', vertelt ze aan Omroep West. Ze gaan daarom soms over op drastische maatregelen. 'Tampons twee keer gebruiken bijvoorbeeld. Of het gebruiken van kranten, lappen, washandjes. Je kan het zo gek niet bedenken.'

Niet elke menstruatie is hetzelfde en daarom kan het uitlopen tot een fikse kostenpost. 'Vrouwen zijn soms maar een euro per menstruatie kwijt, maar andere vrouwen moeten wel 25 euro per menstruatie besteden. Je hebt vrouwen die elk uur moeten verschonen.'

Acht boodschappentassen

Het nieuws was voor Marjanne aanleiding om met de actie te beginnen. 'Ik heb acht grote boodschappentassen vol inmiddels. Op de crowdfunding is 260 euro ingezameld. Er zijn nog acties gaande, dat zijn tassen vol en die komen de komende tijd nog naar mij toe.'

Ze heeft contact met de Voedselbank, die de producten graag willen hebben. De organisatie zal de producten dan verspreiden. Marjanne blijft de hele maand nog bezig met inzamelen. Als je jouw steentje bij wil dragen, kun je dat hier doen.