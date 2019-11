Geen voorstellingen meer in Leidschendams Veur Theater vanaf juli 2020

Het Veur Theater in Leidschendam staakt per 1 juli 2020 zijn activiteiten. Zoals het er nu naar uitziet, heeft het theater niet voldoende geld om langer door te kunnen. 'We staan met onze rug tegen de muur', aldus directeur van het theater Oscar van Schijndel.

Op dit moment is er geen duidelijkheid of het theater volgend jaar genoeg geld heeft om de huur te betalen en om voorstellingen te boeken. Volgens het bestuur van het theater heeft wethouder Van Eekelen eind oktober geen duidelijkheid willen geven over het huurcontract en de subsidie voor de tweede helft van 2020.

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft in oktober besloten dat de twee theaters in de gemeente, het Veur Theater en Theater Ludens, vanaf 2021 onder één organisatie zullen vallen. Om dat in goede banen te leiden, is een organisatie met een onafhankelijke voorzitter in het leven geroepen die binnen een jaar met een uitgewerkt plan moet komen. Deze voorzitter, ook wel een kwartiermaker genoemd, moet van de gemeente beslissen over hoe het geld voor theaters wordt verdeeld. Alleen: de gemeente heeft nog geen kwartiermaker aangesteld, dus voorlopig heerst er nog veel onduidelijkheid.

Bestuursleden privé aansprakelijk

Voor de eerste helft van 2020 heeft de gemeente in totaal 300.000 euro toegekend aan de twee theaters in Leidschendam, waarvan 44.000 euro voor het Veur Theater. Daarvan is echter pas 15.000 euro zeker. Over de rest moet de kwartiermaker beslissen. Voor het Veur Theater is dat te laat: het huurcontract loopt op 1 juli 2020 af en om te overleven heeft het theater 48.500 euro nodig.

Het theater heeft bij de gemeente voorgesteld om de 44.000 euro sneller te verstrekken, maar zegt geen gehoor te hebben gevonden. De wethouder zou hebben aangegeven hier niet over in gesprek te willen gaan en dit aan de kwartiermaker over te laten. Het bestuur van het Veur Theater heeft hierop besloten om voor het theaterseizoen 2020-2021 geen voorstellingen te boeken. 'Het getuigt van onbehoorlijk bestuur als men zonder zekerheid verplichtingen aan gaat. Hierdoor zouden de bestuursleden zelfs privé aansprakelijk kunnen worden gesteld.'

Een woordvoerder van de gemeente Leidschendam-Voorburg kon maandag nog niet ingaan op vragen van Omroep West.

