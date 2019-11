'Een krankzinnig idee': Leidse Lisa stuurt nummer in voor Eurovisie Songfestival

De tot nu toe vrij onbekende Leidse zangeres Lisa van Zanen heeft een nummer ingestuurd voor het aankomende Eurovisie Songfestival. Ze hoopt namens Nederland deel te mogen nemen aan het 65ste Songfestival, dat in mei plaatsvindt in Rotterdam. Organisator AVROTROS is al begonnen met het beluisteren van alle inzendingen.

Het nummer heet 'De Crisis Is Voorbij' en is speciaal geschreven voor het Songfestival. 'Het is een dancenummer en ook nog Nederlandstalig', zegt Lisa thuis op de bank in Leiden. 'Het is eigenlijk een krankzinnig idee, maar ik geloof dat het voor nu de juiste weg is.' Lisa schrijft haar eigen teksten en heeft met een repertoire van blues en rock inmiddels een aardige naam opgebouwd in Leiden en omgeving.

'Het is een van de beste zangeressen met wie ik tot nu toe heb samengewerkt', zegt gitarist Boy Brons. 'Je ziet bij haar echt de beleving in haar zang. Het is nooit gemaakt en ze geeft altijd 110 procent.' Lisa heeft haar nummer geschreven en opgenomen met de recent opgerichte Rotterdamse producent Distrikt 21. Het nummer is geïnspireerd op het thema van het Songfestival: 'Open up'. De inzending gaat over 'het vieren van diversiteit en het omarmen van verschillen', aldus de zangeres. 'Ik vind het gaafste dat in het refrein 'hiep hiep hoera' wordt gezongen. Hoe Hollands is dat?!'

Oproep Cornald Maas

Cornald Maas, songfestivaldeskundige, riep in oktober in De Wereld Draait Door op tot een inzending van eigen bodem. Daarin zou een stuk Hollandse assertiviteit in moeten doorstralen. Later dit jaar maakt de AVROTROS bekend met welke inzending Nederland deel gaat nemen aan het 65ste Eurovisie Songfestival. Dat vindt op 12, 14 en 16 mei 2020 plaats in Rotterdam. Voor die stad is gekozen nadat de Nederlandse Duncan Laurence de afgelopen editie van het muziekspektakel won.

