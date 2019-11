Bezwaarmakers over nachtvergunning Opera: 'De leefbaarheid in de buurt is kapot'

Geluidsoverlast, parkeeroverlast en bedreiging. De lijst van klachten van omwonenden van zalencentrum Opera in Den Haag is fors. Zij maken bezwaar tegen de nachtvergunning die Opera heeft gekregen, en die een rol zou spelen in het corruptieonderzoek naar ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Maandag lichtten de omwonenden hun bezwaren toe, tijdens een zitting van de Adviescommissie bezwaarschriften. 'Overlast is kennelijk onderdeel van het bedrijfsmodel.'

Bewoners van woonboten aan de kade van het Willem Dreespark zeggen last te hebben van geluidsoverlast. 'Je hoort ’s nachts gewoon het servies uit de kast trillen door de harde bassen vanuit Opera. Dat water werkt als een orkestbak. Je wordt er gek van', zegt een van hen. Toen zij een keer om half drie 's nachts bij het zalencentrum aan de Fruitweg verhaal wilde gaan halen, kreeg haar man van een bezoeker een klap tegen zijn slaap. 'Mijn man heeft een wandelstok, misschien waren ze bang dat hij daarmee wilde slaan? Ik durf in ieder geval niet meer naar Opera toe.'

De omwonenden die maandag naar het stadhuis zijn gekomen, zeggen tal van meldingen bij de gemeente en politie te hebben gedaan, maar dat daar weinig tot niets mee gebeurt. Een ambtenaar van de gemeente, ook aanwezig bij de zitting, wijst erop dat er doorgaans meer overlast is door horecazaken dan er gemeld wordt. 'En in een rechtsstaat moet je nu eenmaal uitgaan van geregistreerde meldingen. Daarom roep ik mensen toch op om hun klachten te blijven melden bij de gemeente of politie.' De ambtenaar zegt dat er de afgelopen maanden maar een handvol meldingen zijn binnengekomen over overlast van Opera of bezoekers van het zalencentrum.

Overlast

Volgens de aanwezige omwonenden van het zalencentrum is het geen doen om alles te melden. 'Bovendien komt de politie pas als de overlast alweer voorbij is.' Ook zou niet altijd duidelijk zijn waar overlastmeldingen precies gedaan moeten worden. Zo moeten meldingen over geluidsoverlast worden gedaan bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Met andere meldingen moeten mensen dan weer bij de politie of de gemeente zijn. 'En de politie in deze buurt heeft het in het weekend best druk. Een melding over geluidsoverlast staat niet bepaald bovenaan het prioriteitenlijstje.'

Naast de geluidsoverlast en bedreigingen klagen omwonenden veel over parkeeroverlast. Op drukke avonden zouden werknemers van Opera op scooters parkeerplekken in de buurt bezet houden voor bezoekers van het zalencentrum. Een bezwaarmaker: 'Op de gevel adverteerde Opera met de boodschap: "Voor 5 euro kun je in de buurt parkeren." Overlast is kennelijk onderdeel van het bedrijfsmodel.'

Witwas- en gokonderzoek

Het zalencentrum is eigendom van Atilla Akyol, geldschieter van Groep de Mos en verdachte in het corruptieonderzoek naar ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Akyol stond ook op de kieslijst van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Opera was een van de vijf ondernemingen buiten de bestaande uitgaansgebieden die recent een nachtvergunning van de gemeente hebben gekregen. Uit stukken die door de gemeente zijn verstrekt aan bezwaarmakers tegen de nachtvergunning voor Opera, blijkt dat Akyol in 2017 ook al verdachte was in een groot witwas- en gokonderzoek.

Voor de gemeente was dat geen aanleiding om de nachtontheffing te weigeren. Volgens de gemeenteambtenaar heeft de politie 'positieve adviezen' over Opera gegeven. Er is ook geen integriteitstoets gedaan via de zogeheten Wet Bibob. Zo'n toets moet voorkomen dat een vergunning die de overheid afgeeft. wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De omwonenden van het zalencentrum vinden het raar dat deze toets niet is gedaan en stellen dat toenmalig burgemeester Krikke had moeten ingrijpen. Ze vinden het opmerkelijk hoe eenvoudig Opera een van de nachtvergunningen in handen heeft gekregen. 'Het lijkt wel of ze allemaal bij elkaar in de zaal zaten.'

'Leefbaarheid is kapot'

De advocaat van het zalencentrum, Arthur de Groot, stelt tijdens de zitting dat Opera de nachtvergunning rechtmatig heeft verkregen. Daarnaast zijn er volgens hem geen ondernemers gedupeerd. 'Iedereen die een vergunning heeft aangevraagd, heeft er een gekregen.'

In totaal zijn er bij de adviescommissie vijf bezwaarschriften tegen de nachtvergunning van Opera ingediend. Over vier weken publiceert de commissie haar advies. Mocht deze procedure op niets uitlopen dan overwegen omwonenden naar de rechter te stappen. 'De leefbaarheid bij ons in de buurt is kapot. En ik kan hier niet weg, dus ik zal voor onze nachtrust blijven strijden.'

