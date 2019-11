Daders overval na zes jaar voor de rechter, verraste juwelier dacht dat deze zaak 'al was gesloten'

De zitting komt als een verrassing voor Van Dijck: 'Joh, ik had geen idee dat ze voor de rechter moeten komen. Ik dacht dat deZE zaak al was gesloten.' Zelf was hij de dag van de overval niet in de winkel. Een medewerkster werd het slachtoffer van het geweld dat de daders niet schuwden. Zo werd ze met haar hoofd op de grond gedrukt, waarna een overvaller op haar ging zitten, haar in het gezicht stompte en probeerde haar mond met plakband dicht te plakken.

De medewerkster is de overval nooit te boven gekomen, vertelt de eigenaar. 'Ze ging een jaar onder begeleiding naar haar werk, maar het ging uiteindelijk toch niet.' Ze werkt ze dan ook niet meer in de winkel. 'Die nachtmerrie was voor haar de druppel’, legt Van Dijck uit. En hij weet waar hij het over heeft, want eerder was hij zelf ook het slachtoffer. 'De voetafdrukken stonden op mijn lijf.' Op de vraag of hij dan nog wel met plezier naar zijn werk gaat, antwoordt hij stellig: 'Ja hoor, het is een hartstikke leuk vak.'

Boter op het hoofd

Inmiddels heeft de gemeente zogeheten rampalen voor de deur van zijn zaak geplaatst. Ook heeft Van Dijck camera’s ophangen en gaan 's avonds speciale rolluiken voor de ramen om overvallers tegen te houden. Het lijkt te werken, want sinds die juni 2013 is het rustig. ‘Het lijkt alsof plofkraken nu interessanter zijn voor die gasten.'

Overigens wil Van Dijck iedereen nog wel iets meegeven. 'Kijk, die gasten die dit doen, verkopen de sieraden bijvoorbeeld via Marktplaats.' Hij legt vervolgens bevlogen uit dat horloges, speciale schalen en ga zo maar door op die website heel goedkoop door de criminelen zouden worden aangeboden. 'Iedereen die daar een sieraad koopt, heeft dus wat mij betreft boter op het hoofd.'

Recht moet zegevieren

De verzekering heeft de financiële schade van Van Dijck uitbetaald. Wat betreft een eventuele straf is de juwelier helder. 'Ik vind dat het recht moet zegevieren. Dus geen werkstraf zodat ze gewoon weer rond kunnen lopen. Nee, zitten. Gewoon zitten!'

Een woordvoerder van het openbaar ministerie legt uit dat het enige tijd heeft geduurd voordat politie en justitie de daders in het vizier hadden. Vervolgens bleken ze vast te zitten in het het buitenland. Waar precies, is niet bekendgemaakt. In ieder geval binnen Europa. De zaak zal daarom dinsdag nog niet inhoudelijk worden behandeld.