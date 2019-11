Coalitie Leiderdorp gevallen over snelheid op Leidse Ring Noord: twee wethouders stappen op

De Lokale Partij Leiderdorp (LPL) heeft de stekker uit het college met CDA en VVD getrokken. Het rommelde al een tijdje in de coalitie, maar een aangekondigde motie van de VVD, het CDA en de CU-SGP om de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan vast te stellen op 70 kilometer per uur, was de druppel die de emmer deed overlopen bij de LPL. Die partij is groot voorstander van snelheidslimiet van 50 kilometer per uur op die weg.

LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg van de grootste coalitiepartij nam aan het begin van de raadsvergadering het woord en kondigde aan dat zijn partij het vertrouwen kwijt is in de huidige samenwerking. Daarop verlieten de VVD en het CDA al snel de raadzaal en namen de twee wethouders Willem Joosten (VVD) en Daan Binnendijk (CDA) per direct ontslag. Woensdag start de LPL coalitieonderhandelingen met D66, GroenLinks en de PvdA.

Directe aanleiding voor LPL om het vertrouwen in VVD en CDA op te zeggen, is de onenigheid over de maximumsnelheid op de Leidse Ring Noord. LPL is een groot voorstander van 50 kilometer per uur omdat omwonenden bang zijn voor veel meer overlast als de Leidse Ring Noord is aangelegd. Zo zouden er bij 70 kilometer geluidswallen moeten worden aangelegd, die omwonenden het uitzicht op de Boterhuispolder ontneemt. Van de Leidse Ring Noord liggen drie delen op Leids en twee op Leiderdorps grondgebied. De gemeenteraad van Leiden ziet graag een maximumsnelheid van 70 kilometer — en heeft gedreigd om minder te betalen aan de weg als Leiderdorp kiest voor een limiet van 50 kilometer per uur.

'Niet het belang van Leiden staat voorop'

'In het coalitieakkoord dat we hebben gesloten staat dat de belangen van de inwoners van Leiderdorp bepalend moeten zijn voor onze standpunten. Wij van LPL stellen het belang van onze inwoners dus voorop, en niet het belang van Leiden' zo zegt Langenberg tegen mediapartner Sleutelstad. Dat er ‘zonder met ons te overleggen’ een amendement werd ingediend over dit project dat tot een maximum snelheid van 70 kilometer per uur zou leiden was ‘de direct aanleiding om het vertrouwen in CDA en VVD op te zeggen.’

De drie partijen waar LPL nu meet gaat praten — D66, GroenLinks en PvdA — zijn ook voorstander van 50 kilometer per uur. Zij hadden vooraf aangegeven om hier maandag samen met LPL voor de stemmen. Door alle heisa is die stemming maandag niet doorgegaan, waarschijnlijk vindt deze nu plaats in december. 'Ik kan u beloven dat het standpunt van de LPL – 50 kilometer per uur op de Oude Spoorbaan – is in beton gegoten. Dat zal ook in december niet zijn veranderd en dan kunt u zien hoe betrouwbaar ik ben' aldus Hugo Langenberg, die ‘erg gekwetst’ was over de uitspraak dat hij persoonlijk onbetrouwbaar is. Dat zeiden de VVD en het CDA naar aanleiding van het uiteenvallen van de coalitie. 'Wantrouwen spreek je uit tegen de partij, niet tegen de persoon.'