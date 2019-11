Barney: 'Goed als mensen lezen van de andere kant van de medaille'

De Haagse topdarter Raymond van Barneveld geeft in zijn nieuwe boek openhartig kijkje in zijn hectische leven van het afgelopen jaar. Schrijver Jasper Boks volgde Barney een jaar lang. Uitgerekend in een jaar waarin het voor Van Barneveld allemaal niet lekker liep. Toch is Barney blij met het boek.

'Het is deze dinsdag precies een jaar geleden dat ik bekendmaakte dat ik ga stoppen met darts op het hoogste niveau', herinnert Van Barneveld zich. Het idee om een boek over het leven van de Haagse topdarter te maken, dateert ook uit die tijd.

'Dat het uiteindelijk een rampzalig jaar zou worden, wisten we natuurlijk ook niet van tevoren. Maar dat moest dan ook opgeschreven worden. Er moest in dit boek gewoon geschreven worden wat we meemaakten. Het is echt een rampzalig jaar van jewelste geweest, laat dat duidelijk zijn.'

Rozengeur en maneschijn

'Ik denk dat het goed is dat de mensen ook eens lezen over de andere kant van de medaille', benadrukt de Haagse topdarter. 'Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Er is zat gebeurd, ook in mijn privéleven.' Zo scheidde hij van zijn vrouw Silvia en vond er een overval bij hem thuis plaats.

'En als je kijkt naar het darts: eerste ronde WK eruit, gedegradeerd uit de Premier League, niet naar het World Cup-toernooi, niet naar het World Matchplay, geen Grand Prix, geen Grand Slam of Darts en geen EK. Geen enkel toernooi gewonnen, ik moest weer meedoen aan de kleine vloertoernooien... Stel je voor: je bent een topdirecteur van een bedrijf. Je hoeft niet weg, maar je moet terug naar de postkamer. Je moet weer werken met gasten die net beginnen in het bedrijf. Zo voel je jezelf dan een beetje, omdat je terug moet naar de toernooien waar het allemaal begon. Snap je? Het is heel moeilijk om je daar voor te motiveren.'

'Het WK brengt altijd het beste in me naar boven'

Toch heeft hij ook positieve momenten meegemaakt. Zo heeft hij een nieuwe vriendin - Julia - en kreeg hij vorige week weer een kleinzoon: Roan. 'Fantastisch', reageert Van Barneveld. 'Ik heb hem vorige week al even in mijn handen gehad, heerlijk!'

Dat geeft hem een oppepper richting het WK, dat half december begint. Het wereldkampioenschap wordt zijn laatste officiële toernooi op topniveau. Hij gaat er zijn schouders onder zetten, belooft hij. 'Zeker, maar ik heb niet al te gek veel vertrouwen opgebouwd het afgelopen jaar. Ik heb niet veel kunnen spelen. Maar de laatste keer dat ik speelde, in Amsterdam tijdens de World Series Finals, ging het eigenlijk best goed. De vorm is er. Ik sta prima te spelen, met goed materiaal dus het ziet er allemaal goed uit. Ik voel me ook goed, ik voel me rustig en je weet: het WK brengt in mij altijd het beste naar boven. De adrenaline giert door mijn lichaam. Ik ga er alles aan doen om dit tot een goed einde te brengen. Het is niet realistisch om te zeggen: ik ga die beker optillen. Maar het geloof is er.'

Keihard voor zichzelf

In het boek is Van Barneveld keihard voor zichzelf. Zo is te lezen dat hij zich na verloren wedstrijden afvraagt waarom hij nog zou doorgaan met darts, dat hij zichzelf niet goed genoeg meer vindt. Hij zegt zelfs na een wedstrijd dat hij dood wil en dat hij niks meer voorstelt. Waarom hij zichzelf zoveel druk oplegt, weet 'Barney' zelf ook niet goed.

'Ik wil gewoon zo graag. Die vijf wereldtitels die ik heb veroverd, vormen in mijn hoofd slechts een statistiek. Ik wil nú pieken. Voor mezelf, voor mijn familie, voor de fans, voor mijn land... Ik ben een trotse Nederlander. Ik zet Nederland graag op de kaart. Net zoals Michael van Gerwen dat fantastisch doet op dit moment.'

Op scherp zetten

Van Barneveld wil simpelweg niet tevreden zijn. 'Misschien komt dat nog, als ik gestopt ben. Misschien denk ik dan wel: hé, het was vaak best wel goed. Maar nu ben ik nog actief darter met een heel belangrijk WK in aantocht. Als ik dan tegen mezelf ga zeggen dat het allemaal goed en mooi was, dan kun je rustig de eerste of tweede ronde aankruisen als eindpunt. Meer dan dat gaat het dan echt niet worden. Ik moet mezelf gewoon op deze manier op scherp zetten. Alleen op deze manier kan ik er voor zorgen dat het misschien nog een zeer succesvol WK wordt. Maar wat is succesvol? Je weet, ik denk alleen maar aan bekers optillen en winnen. De laatste zestien, de laatste acht of de laatste vier is voor mij niet voldoende. Dan is het WK voor mij toch een zeperd.

'Ik heb het gevoel dat ik dit hele jaar alles heb bewaard voor dit ene toernooi. Daar lijkt het een beetje op. Maar lukt het niet, dan zien we wel weer verder. Dan gaan we er een fantastisch mooi jaar van maken met demonstraties, een beetje lesgeven in darts en lekker veel tijd besteden aan mijn kinderen en kleinkinderen. Dan gaan we heel veel leuke dingen doen.'

