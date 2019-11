Zorgen over stijging huurprijzen in Den Haag

De PvdA in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over de stijging van de huurprijzen van corporatiewoningen in Den Haag. In sommige wijken is de afgelopen jaren ongeveer de helft van de sociale huurwoningen boven de sociale huurgrens van 720 euro per maand gekomen. Volgens de PvdA komt hierdoor het aantal betaalbare woningen onder druk te staan.

De PvdA heeft bij het stadsbestuur cijfers opgevraagd naar de ontwikkeling van de huurprijzen van corporatiewoningen in de stad. 'We zien dat de afgelopen vijf jaar veel woningen in wijken als Kijkduin, Wateringse Veld en Leidschenveen boven de 720 euro per maand zijn uitgekomen', zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. 'Dat is zorgelijk want het aantal betaalbare woningen moet wel op peil blijven.'

De reden dat de huren zijn gestegen heeft te maken met een aantal zaken. Zo mogen woningcorporaties de huren versneld verhogen van huishoudens met een hoog inkomen. Het gaat om huurders die vanwege hun inkomen eigenlijk niet meer in aanmerking komen voor een sociale woning.

Oppassen

'Belangrijk is wel dat als deze huurders uit de woning verhuizen, de nieuwe bewoners weer een sociale huur krijgen', zegt Balster. 'De gemeente moet er dus op toezien dat corporaties hier aan vasthouden. Ik heb geen aanwijzing dat dit in Den Haag niet gebeurt maar we moeten er wel voor oppassen.’

Daarnaast zorgt de verhuurdersheffing ervoor dat corporaties minder geld hebben. De verhuurdersheffing is een soort belasting voor woningcorporaties die de landelijke overheid heft. 'Die verhuurdersheffing zorgt ervoor dat de huren onnodig hoog blijven', zegt Balster 'Het rijk moet die verhuurdersheffing dus zo snel mogelijk schrappen.'

Onderhandelingen

De PvdA onderhandelt momenteel met VVD, D66, GroenLinks en CDA over een nieuw college in Den Haag. Begin oktober viel de coalitie uiteen nadat VVD, D66 en GroenLinks het vertrouwen opzegden met Hart voor Den Haag/Groep de Mos vanwege een corruptieonderzoek. De PvdA kan de stijging van de huurprijzen dus neerleggen op de onderhandelingstafel.

'Reken maar dat betaalbare woningen een belangrijk punt is voor ons', reageert Balster. Hij wil niet vertellen of hij op dat gebied al wat heeft binnengehaald. ‘Daar kan ik natuurlijk niets over zeggen.’

LEES OOK: Haagse woning wordt verhuurd aan hoogste bieder: 'Bizar dit'