Hoge nood? Deze gemeente heeft de meeste openbare toiletten

Wie hoge nood heeft kan in onze regio het beste terecht in de gemeente Westland. Westland staat op de vierde plek van de ranglijst met meeste openbare en opengestelde toiletten per inwoner. Alphen aan den Rijn is dit jaar de grootste stijger: de gemeente is in een jaar tijd van de 41ste naar de 10de plek gestegen.

De ranglijst is opgesteld door de Maag Lever Darm Stichting op basis van onderzoek onder de vijftig grootste Nederlandse gemeenten. De stichting pleit voor meer openbare toiletten, zodat bijvoorbeeld de ruim twee miljoen buik- en blaaspatiƫnten in ons land, gebruik van kunnen maken als de nood hoog is.

Alkmaar, Amersfoort en Leeuwarden vormen de top-3 van de ranglijst met meeste openbare toiletten per inwoner, maar worden op de voet gevolgd door Westland, vorig jaar nog tweede. Op plek tien staat de gemeente Alphen aan den Rijn, die vorig jaar nog op de 41ste plek was terug te vinden. Andere plaatsen uit onze regio die op de ranglijst staan:

Westland, plek 4 (vorig jaar 2)

Alphen aan den Rijn, plek 10 (vorig jaar 41)

Leiden, plek 17 (vorig jaar 11)

Zoetermeer, plek 19 (vorig jaar 22)

Gouda, plek 22 (vorig jaar 44)

Delft, plek 32 (vorig jaar 28)

Leidschendam-Voorburg, plek 33 (vorig jaar 49)

Den Haag, plek 39 (vorig jaar 29)

Stoma geknapt

De gemeente Westland heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de komst van meer openbare toiletten en nam eind 2017 zelfs de 'Hoge Nood'-motie aan. Met de motie wil de gemeente Westland voor elkaar krijgen dat zoveel mogelijk bedrijven hun toilet beschikbaar stellen aan mensen met maag- en/of darmproblemen.

Aanleiding van deze motie was het blog van Carlijn Willemse. De Naaldwijkse heeft een stoma en ondervindt vaak problemen bij hoge nood. Zo knapte ooit haar stoma, maar werd ze in verschillende winkels geweigerd waardoor ze zich in de bosjes moest verschonen.

Gastvrije stad

Opvallend is dat de grootste stad van onze regio, Den Haag, pas op plek 39 van de 50 is terug te vinden. Den Haag is in een jaar tijd tien plekken gezakt. Volgens de gemeente wordt er wel degelijk ingezet op meer openbare toiletten en worden Haagse ondernemers aangespoord om hun toilet beschikbaar te stellen voor mensen die dringend moeten.

'Het college vindt dat toegankelijke openbare toiletvoorzieningen thuis horen in een gastvrije stad, waarin iedereen zich welkom voelt', laat de gemeente weten. 'Daarom zijn er al meerdere toegankelijke openbare toiletten in de stad geplaatst en is in het coalitieakkoord ruimte gereserveerd om dit aantal verder uit te breiden.' Volgens de gemeente worden er binnenkort voor iedereen toegankelijke toiletten geplaatst in het Huygenspark en op het Zwarte Pad.

