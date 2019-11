Dennis Weening terug bij Omroep West met dierenprogramma

Dierenopvangcentra in Den Haag kampen met veel tekorten, maar de dieren blijven gewoon hulp nodig hebben. 'Ze hebben meer bekendheid nodig. Ik ben bij een egelopvang geweest op Scheveningen, dicht bij het strand, die mij nooit is opgevallen. En ik ben al duizend keer naar het strand geweest. Dit soort opvangcentra zijn allemaal afhankelijk van giften en donateurs. Maar dan moet je wel weten dat ze er zitten.'

Dennis hoopt ook dat het programma mensen thuis kan inspireren: 'Misschien zitten er mensen op de bank straks te kijken die net zo gek zijn op dieren als ik, en die misschien vrijwilliger zouden willen worden.' Dennis gaat langs zes verschillende opvangcentra.

Weg bij RTL

Dennis is vorig jaar als freelancer aan de slag gegaan, toen zijn contract bij RTL niet verlengd werd. Dat betekende ook dat hij Expeditie Robinson niet meer mocht presenteren. 'Dat is jammer, maar ik vind het nu juist leuk om alleen dingen te doen die ik zelf leuk vindt.'

En daarom kan hij dus onder andere ook weer voor Omroep West aan de slag, waar hij ooit op de salesafdeling begonnen is. Dat is wel al even geleden. In 2001 deed hij als presentator verslag van Vlietpop.

Mee naar huis

Dennis is niet per se bang dat hij als dierenliefhebber alle beestjes mee naar huis neemt. 'Maar toen mijn vrouw en kinderen op bezoek wilden komen heb ik nee gezegd. Want ik wist dat als ze langs zouden komen, we met een nieuwe hond weg zouden gaan.'

Het programma is vanaf half januari te zien op Omroep West.