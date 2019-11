Plofkraak parkeerautomaat Rijswijk levert daders geen buit op

De plofkraak op een betaalautomaat van het parkeerterrein van winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk heeft de daders geen buit opgeleverd. Er is wel veel schade veroorzaakt. Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen samenwerken om de automaat tot ontploffing te brengen. Omdat die goed is beveiligd, komen ze niet bij het geld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op maandagochtend 4 november ontdekt een medewerker van het parkeerterrein langs de Prinses Beatrixlaan dat er iets mis is. Als hij het beeldscherm van de bewakingscamera’s aanzet, ziet hij dat één van de automaten is ontploft. De brokstukken liggen tot tien meter verderop.

Op beelden is te zien dat er rond middernacht twee mannen op een scooter of brommer aankomen bij de automaat. Eén van hen begint direct met het inslaan van het display, terwijl de ander hun vervoermiddel wegzet. Als de man terug is, haalt hij een explosief uit een grote tas die ze bij zich hebben.

Harde knal

Het explosief wordt aangestoken en in het gat van het kapotgeslagen display gelegd. De mannen rennen weg en wachten buiten beeld op de knal. Die vernielt een deel van de automaat, maar niet voldoende om bij de geldcassettes te komen. De daders proberen dat uit alle macht, maar al snel zien ze in dat de kraak is mislukt en ze rijden weg.

De politie komt graag in contact met mensen die de twee mannen herkennen. Ze dragen allebei donkere kleding en bivakmutsen met een open stuk voor de ogen. Mogelijk herkent iemand ze in combinatie met de brommer of scooter waarop ze rijden. Ook getuigen die ze in de nacht van 3 op 4 november hebben gezien in Rijswijk, worden gevraagd zich te melden.

Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem