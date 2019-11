Gokkasten leeggehaald bij inbraak in café Kwintsheul

Bij een inbraak in café De Jachthaven in Kwintsheul zijn de gokkasten opengebroken en is het geld eruit gehaald. Op bewakingsbeelden is te zien hoe drie goed voorbereide inbrekers te werk zijn gegaan.

De drie verschijnen op maandag 14 oktober om 5.25 uur bij het café aan de Lange Weteringkade. Ze hebben gereedschap bij zich, waarmee ze de deur openbreken. Eén van de mannen probeert de camera af te dekken, maar wordt tijdens die pogingen een aantal keer gestoord omdat er mensen voorbij komen. Op die momenten verstoppen de drie zich achter een schutting.

Uiteindelijk is de deur open. Eén van de drie blijft buiten op de uitkijk staan, de twee anderen gaan naar binnen. Ze hebben hoofdlampjes op, zodat hun handen vrij zijn om de gokkasten open te breken. Het geld uit de automaten stoppen ze in een grote boodschappentas en vervolgens verdwijnen de drie. Mogelijk is het iemand opgevallen dat ze na 14 oktober ineens over meer geld dan normaal beschikten.

Gelijkenissen met inbraak in Poeldijk

De inbraak heeft een aantal overeenkomsten met een inbraak bij een juwelierszaak in Poeldijk, die op donderdag 17 oktober werd gepleegd. Ook hier zijn de daders goed voorbereid, is er een duidelijke rolverdeling en wordt er een grote boodschappentas gebruikt om de buit in te stoppen. Hoewel er in Poeldijk vier mannen waren, komen ook de posturen van de daders overeen.

De politie houdt hierdoor de mogelijkheid open dat het om dezelfde inbrekersgroep gaat, maar sluit ook niet uit dat het om andere personen gaat. Mensen met informatie over de verdachten op de beelden worden gevraagd zich te melden. Ook andere informatie over de inbraken is welkom.

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem