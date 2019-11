Grof geweld gebruikt om in te breken bij juwelier in Poeldijk

Vier mannen hebben samengewerkt om razendsnel in te breken bij een juwelierszaak in Poeldijk. De ruit is ingeslagen, het rolluik omhooggetild en de vitrines kapot geslagen. Met een tas vol dure sieraden zijn de mannen weer vertrokken.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De inbraak vindt plaats op donderdag 17 oktober even na 4.00 uur bij de juwelierszaak aan de Jan Barendselaan in Poeldijk. Vier mannen slaan met grof geweld de ruit van de voordeur kapot. Als het gat groot genoeg is om naar binnen te klimmen, wacht het stalen rolluik. Dat wordt met vereende krachten omhoog getild en gehouden, zodat twee mannen naar binnen kunnen kruipen.

De twee slaan vervolgens een aantal vitrines kapot en stoppen de sieraden in een boodschappentas van Jumbo. Na amper een minuut rennen ze terug naar het rolluik, kruipen er onderdoor en klimmen door het gat in de ruit naar buiten. Ze nemen een tas vol sieraden mee en laten de winkel flink beschadigd achter.

Gelijkenissen met inbraak in Kwintsheul

De inbraak heeft een aantal overeenkomsten met een inbraak bij een café in Poeldijk, die op maandag 14 oktober werd gepleegd. Ook hier zijn de daders goed voorbereid, is er een duidelijke rolverdeling en wordt er een grote boodschappentas gebruikt om de buit in te stoppen. Hoewel er in Kwintsheul drie mannen waren, komen ook de posturen van de daders overeen.

De politie houdt hierdoor de mogelijkheid open dat het om dezelfde inbrekersgroep gaat, maar sluit ook niet uit dat het om andere personen gaat. Mensen met informatie over de verdachten op de beelden worden gevraagd zich te melden. Ook andere informatie over de inbraken is welkom.

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem