Scooterrijder zwaar gewond na aanrijding, automobilist rijdt door

Een 63-jarige scooterrijder is op een drukke kruising in Rijswijk aangereden door een auto. Het slachtoffer heeft een verbrijzelde schouder en een gebroken rib opgelopen. De automobilist reed door rood en is na het ongeluk doorgereden. De politie is daarom op zoek naar mensen die iets van de aanrijding hebben gezien.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het ongeluk gebeurde op vrijdag 8 november om 17.45 uur op de kruising van de Prinses Beatrixlaan en de Generaal Spoorlaan in Rijswijk. De scooterrijder stopte voor het rode verkeerslicht op de Prinses Beatrixlaan. Toen het groen werd, trok hij op. Op dat moment werd hij hard aangereden door een auto, die van links kwam. De man viel op de grond en raakte even het bewustzijn kwijt.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en daar bleek dat hij een verbrijzelde schouder, een gebroken rib en diverse schaafwonden aan zijn hoofd heeft opgelopen. Hij heeft nog steeds erg veel pijn en slaapt daardoor maar een paar uurtjes per nacht. Wat het voor hem nog erger maakt, is dat de bestuurder van de auto is gewoon doorgereden na de botsing.

Grijze sedan

Het gaat om een grijze personenauto van het type sedan. De wagen is na de botsing doorgereden over de Generaal Spoorlaan, in de richting van de Schaapweg. De auto moet schade hebben aan de rechterkant. Misschien is u dat opgevallen bij u in de buurt, of is de auto ergens ter reparatie aangeboden.

Omdat het ongeluk in de drukke avondspits gebeurde, denkt de politie dat er mensen zijn die het hebben gezien. Er moesten een paar auto’s hard remmen om een botsing met de grijze sedan, die door rood reed, te voorkomen. De politie komt graag in contact met iedereen die meer weer over de aanrijding, de auto of de bestuurder ervan.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem