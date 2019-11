Coldcase: wie bracht Nel Hanegraaff (75) om het leven?

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

Mevrouw Hanegraaff woonde alleen in haar appartement aan de Ahornstraat. Ze hield van gezelligheid, ging vaak langs bij haar broers en zussen en was maandelijks te vinden in één van de Haagse buurthuizen voor haar grote hobby: stijldansen. Ze was niet op haar mondje gevallen en sprak geregeld mensen aan op hun gedrag, als ze dingen zag die haar niet zinde.

De Ahornstraat in 1996 | Foto: Politie

De laatste jaren van haar leven ging haar gehoor erg achteruit. Ze zette daarom regelmatig de tv zo hard, dat buren daar last van hadden. Maar in maart 1996 werd het ineens rustiger aan de Ahornstraat: niemand hoorde meer lawaai. Daarnaast kwam mevrouw Hanegraaff niet opdagen op de verjaardag van haar zus. Een buurman en een buurvrouw zijn daarom op zondag 17 maart een kijkje gaan nemen in haar woning.

Meerdere steekwonden

De buren vonden het lichaam van de 75-jarige vrouw op de grond in de voorkamer. Ze bleek meerdere keren te zijn gestoken met een aardappelschilmesje en is aan bloedverlies overleden. Uit onderzoek bleek dat ze langere tijd in huis heeft gelegen. Omdat het mesje uit haar eigen keuken kwam, heeft de politie bekeken of er misschien sprake was van zelfmoord. Maar uit onderzoek blijkt dat het letsel door iemand anders moet zijn toegebracht.

Omdat er een aardappelschilmesje van het slachtoffer is gebruikt, houdt de recherche er rekening mee dat iemand de vrouw in een opwelling heeft neergestoken. Er zijn geen braaksporen gevonden, dus het lijkt erop dat mevrouw Hanegraaff haar moordenaar zelf heeft binnengelaten. Het zou dus een bekende van haar kunnen zijn.

Het moordwapen, een aardappelschilmesje | Foto: Politie

Sporen in huis

In het huis zijn een aantal sporen gevonden. Onder de voet van het slachtoffer lag een rode zakdoek. De recherche heeft nooit kunnen vaststellen van wie die was. Op de toiletvloer lag een muntje van twee Duitse Mark. Voor zover bekend had mevrouw Hanegraaff geen Duits geld in huis. Het is daarom mogelijk dat de dader het muntje is verloren.

Onder de voet van het slachtoffer lag een rode zakdoek | Foto: Politie

Op de toiletvloer lag een muntje van 2 Duitse Mark | Foto: Politie

Op 7 maart 1996, kort voor haar dood en tien dagen voor ze werd gevonden, heeft mevrouw Hanegraaff zes flessen amaretto gekocht. De recherche heeft maar drie flessen teruggevonden. De vraag is waar de andere flessen zijn: heeft mevrouw Hanegraaff die aan iemand gegeven, of heeft de dader ze misschien meegenomen? Nadat de vrouw werd gevonden, vond de politie een glaasje amaretto op tafel. In de keuken stond een kopje. Het zou daarom kunnen dat de dader voor de moord samen met het slachtoffer iets heeft gedronken en dat het toen uit de hand is gelopen.

Op tafel stond een glaasje amaretto | Foto: Politie

Kort voor haar dood kocht mevrouw Hanegraaf zes flessen amaretto | Foto: Politie

De fles amaretto in de woonkamer | Foto: Politie

Motief onduidelijk

Het motief voor de moord is nog altijd onduidelijk. Er is voor zover de politie weet geen geld uit het huis verdwenen. Ook lijkt het er niet op dat iemand op een erfenis uit was: lange tijd voor haar dood had mevrouw Hanegraaff in haar testament laten vastleggen dat ze al haar geld naliet aan liefdadigheidsinstellingen. Er zijn wel een gouden parelketting en een gouden tientje verdwenen.

Het is bekend dat mevrouw Hanegraaff altijd haar zegje klaar had en andere mensen aansprak op hun gedrag. Ze had weleens wat aanvarinkjes met buren over overlast, maar dat zijn geen dingen die normaal gesproken aanleiding zijn om iemand om het leven te brengen.

Woede

Volgens de politie is de dader iemand die zoveel woede moet hebben gevoeld dat hij een oudere kwetsbare vrouw doodstak. Misschien heeft hij hier over gesproken met mensen in zijn omgeving, misschien heeft hij zich sinds die tijd anders gedragen. Mensen die informatie hebben over de mogelijke dader en over de dood van mevrouw Hanegraaff in 1996, worden gevraagd om contact op te nemen met het coldcaseteam van de politie Den Haag.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem