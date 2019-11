Indiase ICT-bedrijven naar Den Haag, tweehonderd banen erbij

Twee Indiase ICT-bedrijven gaan zich vestigen in Den Haag. In de bedrijven gaan bij elkaar ongeveer tweehonderd mensen werken. De komst van de ondernemingen is goed voor de lokale Haagse economie, zegt wethouder Saskia Bruines (D66) van Den Haag.

Wethouder Bruines is op dit moment op werkbezoek in India. Daar is een overeenkomst getekend met de twee bedrijven. Het gaat om JK Technosoft en eMudhra. Bruines is tevreden over de komst van de techbedrijven naar Den Haag.

Bruines: 'Den Haag is een snel groeiende locatie voor technische instellingen en bedrijven in Europa. De komst van JK Technosoft en eMudhra naar onze stad bevestigen dat. Beide bedrijven zorgen de komende drie jaar in totaal voor ongeveer 200 banen. Ik ben er dan ook trots op dat de gemeente Den Haag in India deze bedrijven welkom kan heten. Samen versterken we Den Haag als kennisstad en zorgen we voor meer banen en een betere economie.'

Werkbezoek

eMudhra is een ICT-bedrijf dat zich richt op cybersecurity en kunstmatige intelligentie. Het bedrijf kiest voor Den Haag vanwege de waarde die de gemeente hecht aan cybersecurity. JK Technosoft verwacht in Den Haag goed te gedijen omdat in de stad al veel startende techbedrijven succesvol zijn. Het werkbezoek van Bruines duurt nog tot en met woensdag.

LEES OOK: Financiƫle steun voor bedrijven op weg naar de nieuwe economie