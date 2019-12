'May the force be with you', Star Wars-fans maken zich op voor première deel IX

Menno de Koning: Tatoeages van Storm Trooper en prinses Leia

Menno de Koning (40) won in 2014 het programma Heel Holland Bakt. De Hagenaar is een fervent Star Wars-fan en dat is niet te missen. Hij heeft voor het interview een spijkerjasje in Star Wars-thema aangetrokken met verschillende schepen zoals de iconische Millennium Falcon.

Menno de Koning | Beeld: Omroep West

‘Mijn favoriete film is Return of the Jedi. Die heb ik eindeloos gekeken. Telkens huurde ik deel VI weer bij de videotheek. Nog steeds zet ik hem op, ook als achtergrond, als ik bijvoorbeeld aan het bakken ben. Die hele film kan ik nasynchroniseren. 'I’ve got a bad feeling about this'. Dat is slechts één van de iconische zinnen uit de film', zegt hij lachend.

Tribute to Carrie Fischer.

Trots laat Menno verschillende Star Wars-tatoeages zien. Op zijn hand een Storm Trooper, daarboven een lightsaber. 'Hij is blauw, deze lightsaber was eerst van Anakin, daarna van Luke en nu van Rey.' Hij wijst op zijn pols. 'Ik heb ook nog Leia, mijn tribute to Carrie Fischer. Toen de actrice in 2016 overleed, heb ik haar laten zetten. Iedereen denkt altijd dat het een koptelefoon is, maar het is haar haardracht. En een hartje. Haar onverwachte dood was heartbreaking.'

Tribute to Carrie Fischer | Beeld: Omroep West

'Ik ben wel zenuwachtig, het is de laatste film van een saga, dus ik ben heel benieuwd wat de regisseur heeft gedaan. Als ik dan straks in de zaal zit en je ziet de iconische opening met Lucasfilm. Dan denk je 'oh my god, we gaan weer'. Die kiddy feeling, het is alsof het Sinterklaasavond is en we cadeautjes krijgen, zo voelt dat.'

Milo Cremer Eindhoven: Dag op de set van The Force Awakens gewerkt

'In 2016 heb ik een dag op de set van The Force Awakens gewerkt', vertelt de Haagse Milo Cremer Eindhoven. 'Ik moest schoonmaken en kleine hand- en spandiensten verrichten. Opeens kwam iemand en die vroeg of ik de Millennium Falcon van binnen wilde zien. Dus ik heb door de Falcon gelopen.' Een foto om dit verhaal te bevestigen heeft de Milo niet.

'De beveiliging was heel streng, om op de set te komen moest ik al 17 keer mijn handtekening zetten onder verschillende geheimhoudingsverklaringen. Ook plakten ze de lenzen van onze telefoons met stickers af.' Hij vervolgt trots, 'maar ik heb dus gewerkt tijdens de scéne als Rey aan het abseilen is in een kapotte Star Destroyer. En ik heb de set schoongemaakt waar ze gevangen werd gehouden.'

Milo Cremer Eindhoven bij Star Wars-winkel | Privéfoto

De 26-jarige Milo werd al op jonge leeftijd Star Wars-fan. Hij weet die betovering van de eerste film nog precies. 'Het begint al bij het eerste beeld van deel IV 'A new hope', een ruimteschip wordt beschoten. Je weet nog niet wat er aan de hand is, maar je fantasie is meteen geprikkeld.' Milo is niet alleen fan van de films, ook alle spin-offs en merchandise er omheen verzamelt hij. 'Dat gaat van Lego, tot stripboeken en de games van Star Wars.'

'Met Lego speelde ik ook de verhalen van Star Wars na en maakte ik stop-motion films. De serie heeft ook zeker bijgedragen tot wat ik ben geworden.' Milo ging in Engeland filmproductie studeren en werkt nu mee aan de productie van animaties en schrijft scripts. 'Lucasfilm mag zo bij me aankloppen, ik heb een scenario klaarliggen’.

Thomas Oosten: Woont in een Star Wars-museum

Thomas Oosten (27) krijgt vaak te horen dat hij in een Star Wars-museum woont. Overal hangen posters aan de muur, de boekenkast staat vol dvd's en boeken over Star Wars, hij heeft een aantal helmen van Storm Troopers en lightsabers. 'Eind december komt er weer een nieuwe helm.' Ook de bekende robots R2D2 en BB8 zitten in zijn verzameling. De twee zijn met een telefoon bestuurbaar en rollen vrolijk rond in zijn woning.

Thomas Oosten, Star Wars-fan | Beeld: Omroep West

Thomas is dit jaar naar Dutch Comic Con geweest, hij droeg een speciaal voor hem gemaakte Star Wars-jas. Daar liep een aantal figuren uit Star Wars rond en Thomas kon met Chewbacca op de foto. Hij hoopt ooit naar de grote Comic-Con in Amerika te gaan. De Voorburger is heel erg zenuwachtig voor de nieuwe film. 'Niet alleen omdat het een nieuwe film is, de voorganger, deel VIII viel zo verschrikkelijk tegen.'

Thomas Oosten | Privéfoto

Roderick Vonhögen: Priester met passie voor Star Wars

Een bijzondere fan is priester Roderick Vonhögen. De geboren Leidschendammer, legt met zijn preken regelmatig een verband tussen het universum dat George Lucas heeft gecreëerd en de verhalen uit de bijbel. Hij was toevallig in Vaticaanstad toen de laatste trailer verscheen. In een 'reactvideo' kan je zijn onverholen enthousiasme zien.

Leen Zuydgeest: Tijdloze vormgeving van Star Wars

Voor Leen Zuydgeest zit de aantrekkingskracht vooral in de technologie die in de film gebruikt wordt. 'Meestal kun je daaraan wel zien in welke tijd een sciencefictionfilm gemaakt is. Maar Star Wars heeft een soort tijdloze vormgeving. Gedeeltelijk omdat sommige ontwerpers van de voertuigen oorspronkelijk militair materieel voor het Amerikaanse leger hebben vormgegeven. Tanks en pantserwagens verouderen niet zo snel qua uiterlijk.'

De Gouwenaar houdt ook erg van de originaliteit. 'Toen de eerste film uitkwam had werkelijk nog niemand ooit zulke bizarre ruimteschepen gezien. Star Destroyers, TIE-Fighters, de Millennium Falcon, allemaal heel origineel met een nooit gezien 'gebruikt' uiterlijk.'

Tekening Millenium Falcon | Beeld: Omroep West

In de derde plaats vindt Leen het verhaal belangrijk. 'Vooral de eerste drie delen. Daarin zie je hoe een democratisch systeem (de Republiek), dat nogal corrupt blijkt te zijn, langzaam wordt omgevormd tot het Keizerrijk door nota bene hun eigen kanselier (de latere keizer). En de ontwikkeling en ondergang van Anakin van irritant jochie tot een gefrustreerde tiener tot Darth Vader en zijn uiteindelijke redding.’

Fatsoenlijke afronding

Alleen over de laatste twee films, deel VII en VIII is hij niet te spreken. 'Die waren een teleurstelling.' Toch wil Leen zeker de laatste film in de bioscoop zien. 'Ik hoop dat er nog een fatsoenlijke afronding komt van de, in mijn ogen, matige Episode VII en grotendeels slechte VIII.'