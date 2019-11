Dit weekend extra reistijd op het spoor tussen Leiden en Rotterdam

De NS adviseert reizigers tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal aan via Gouda om te reizen. Daarnaast rijden er geen treinen tussen Den Haag Laan van NOI en Den Haag HS. Tussen Leiden Centraal of Den Haag Laan van NOI richting Hollands Spoor kun je het beste via Den Haag Centraal reizen. Tussen Den Haag Centraal en Schiedam Centrum rijden er extra bussen. Voor actueel reisadvies kun je deze link raadplegen.

De werkzaamheden aan het spoor zijn onderdeel van een initiatief om meer treinen te laten rijden tussen Rotterdam en Den Haag. Momenteel rijden er 22 treinen per uur over dit traject. ProRail wil daar 28 treinen van maken. Om die doelstelling te halen, moet station Rijswijk tijdelijk afgesloten worden voor een 'treinvrije periode'.

Omleidingen

Het doel is om aan weerszijden van het huidige traject tussen Delft Zuid en Rijswijk twee extra sporen aan te leggen. Zo moet het traject geschikt worden voor de toegenomen hoeveelheid goederenverkeer. Ook elders worden veranderingen doorgevoerd. Zo wordt de overweg 't Haantje vervangen door een nieuwe onderdoorgang en wordt de spoorburg over de Kerstanjewetering verdubbeld en verhoogd. Een aantal van die veranderingen wordt doorgevoerd in het kader van de verkeersveiligheid.

Volgens ProRail wordt er dag en nacht aan het spoor gewerkt tijdens de treinvrije periode. Via omleidingen blijven de woningen en bedrijven aan 't Haantje bereikbaar. De omleidingen worden aangegeven met borden. De NS zet bussen in om het verkeer tussen Den Haag en Rotterdam in goede banen te leiden.

Tweede spoortunnel

Volgens een ProRail-woordvoerder behoren deze werkzaamheden tot een vijfjarig project. 'We hebben al een tweede spoortunnel aangelegd bij Delft. Daar gaan we nu spoor leggen. We hebben een aantal voorbereidende werkzaamheden al uitgevoerd en nu kunnen we dan ook echt beginnen.' Eerder leidden de werkzaamheden bij Delft tot ruzie tussen ProRail en een lokale ondernemer. Uiteindelijk werd een overeenkomst gesloten waardoor de werkzaamheden door konden gaan. Volgens ProRail is er nu nog geen planning voor andere treinvrije periodes. Maandagochtend is station Rijswijk gewoon weer open.